Les couleurs et la RAM de l'iPhone 17 Air se dévoilent

Les dernières fuites apportent de nouveaux détails sur la prochaine série iPhone 17, notamment concernant les spécifications de la RAM pour l'ensemble de la gamme et les options de couleurs pour le très attendu iPhone 17 Air.

La RAM des Pro

Selon Fixed Focus Digital, un compte Weibo suivi par plusieurs millions de personnes, trois des quatre modèles d'iPhone 17 — l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max — disposeront de 12 Go de RAM, une amélioration significative par rapport aux 8 Go présents dans tous les modèles d'iPhone 16. Cependant, l'iPhone 17 de base devrait conserver 8 Go de RAM, comme la génération actuelle. Ces informations confirment les rapports antérieurs de l'analyste de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, Ming-Chi Kuo, qui avait également prédit 12 Go de RAM pour les modèles Air, Pro et Pro Max, bien qu'il ait noté des contraintes potentielles d'approvisionnement pour la RAM du modèle de base, une question qui reste irrésolue.

Quatre coloris pour l'iPhone 17 Air

En plus des détails sur la RAM, l'iPhone 17 Air devrait être proposé en quatre couleurs : Noir, Argent, Or Clair et Bleu Clair, selon le leaker Majin Bu, information confirmée par Fixed Focus Digital. La teinte Bleu Clair serait similaire à la finition Bleu Ciel du dernier MacBook Air, bien qu'il ne soit pas certain qu'Apple adopte ce nom pour l'iPhone. Fixed Focus Digital, qui avait précédemment révélé le nom de l'iPhone 16e, et Majin Bu, qui a prédit avec précision l'introduction d'une barre de menu de type Mac dans iPadOS 26, apportent une certaine crédibilité à ces affirmations, malgré quelques ratés par le passé

Un iPhone 17 Air intéressant

L'iPhone 17 Air devrait être l'iPhone le plus fin jamais conçu par Apple, environ 5,5 mm d'épaisseur, avec un écran OLED de 6,6 pouces, la technologie MagSafe et 12 Go de RAM. Cependant, il pourrait présenter des compromis par rapport aux modèles Pro, notamment une caméra arrière unique, un seul haut-parleur, une autonomie potentiellement inférieure et soit une puce A19, soit une version légèrement limitée de la puce A19 Pro. Apple devrait dévoiler la série iPhone 17, y compris l'Air, en septembre 2025.