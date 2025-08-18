iPhone 18 : une sortie en mars 2027 au lieu de septembre 2026

iphone 18 iconApple prévoit de modifier le calendrier de sortie des iPhone 18. Les modèles haut de gamme devraient être lancés à l’automne 2026, tandis que les modèles standard seraient repoussés au printemps 2027, confirmant ainsi une réorganisation déjà évoquée il y a plusieurs mois.

Nouvelle confirmation pour la date de sortie de l'iPhone 18

Cette année, Apple révolutionne la nomenclature de ses OS (iOS 26, macOS 26…) pour plus de clarté. L’année prochaine, c’est la date de sortie des iPhone qui devrait être chamboulée, selon un nouveu rapport de ETNews qui confirme à son tour la rumeur. Cette stratégie, déjà évoquée il y a plusieurs mois, consiste à diviser la sortie de la gamme iPhone 18 en deux vagues distinctes.

Contrairement aux années précédentes où tous les modèles étaient dévoilés simultanément, Apple envisage de présenter ses modèles haut de gamme à l’automne 2026. Cette première vague inclurait l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, l’iPhone 18 Air et le tout premier iPhone pliable. Les modèles standard, tels que l’iPhone 18 et l’iPhone 18e, seraient lancés en mars 2027.

rumeur couleur iphone 17vert pomme et violet

Cette approche marque un tournant dans la stratégie d’Apple, qui n’avait jamais omis de présenter un modèle standard lors de son lancement annuel. La société prévoit désormais de diviser le cycle de lancement de l’iPhone en deux phases distinctes :

  • Automne 2026 : Lancement des modèles haut de gamme, comprenant l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, l’iPhone 18 Air et le tout premier iPhone pliable.
  • Printemps 2027 : Lancement des modèles de base, incluant l’iPhone 18 et l’iPhone 18e.

Cette réorganisation semble motivée par l’introduction du premier iPhone pliable d’Apple, prévu pour l’automne 2026. En concentrant les lancements des modèles haut de gamme à cette période, Apple souhaite maximiser l’impact médiatique et l’attention des consommateurs sur ses produits phares.

2 réactions

Kisame - iPhone

@Yoann399
Ne fait pas ton cas une généralité

18/08/2025 à 23h18

Yoann399 - iPhone premium

C’est un stratégie risquée, qui risque de réduire les ventes des version de « base » !

En Mars, les iPhone de base et Pro était trouvable 100€ moins cher qu’à leur sortie en Septembre !
Donc l’écart de prix en Mars entre un iPhone 18 à 950€ contre un Pro à 1150€ (environs) fera réfléchir les acheteurs….

C’est aussi la raison pour laquelle en Mars j’ai acheté mon iPhone 16 à 860€ chez Orange au lieu de l’iPhone 16e à 720€ !

18/08/2025 à 19h05

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles