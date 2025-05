iPhone 18 Pro en 2026 et iPhone 18 en 2027, Kuo confirme

Apple pourrait bouleverser son traditionnel calendrier de lancement des iPhone. Selon un rapport de The Information confirmé par l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, la firme de Cupertino planifie une nouvelle feuille de route étalée sur l’année 2026, avec pour ambition d’introduire plus de modèles, dont un iPhone pliable, tout en optimisant sa présence sur le marché tout au long de l’année.

Apple repenserait sa stratégie marketing autour de la sortie des iPhone

Apple ajusterait sa stratégie de lancement des iPhone pour les années à venir, selon des informations concordantes de The Information et de l’analyste Ming-Chi Kuo. Cette nouvelle feuille de route prévoit une diversification des modèles et un étalement des sorties sur l’année, notamment pour intégrer un iPhone pliable et renforcer la présence d’Apple sur le segment des smartphones abordables.

Une feuille de route repensée

D’après The Information, Apple envisage de modifier son calendrier de lancement des iPhone à partir de 2026. L’objectif est de gérer une gamme élargie comprenant jusqu’à six modèles différents. Ainsi, les iPhone 18 Pro et un modèle pliable seraient lancés à l’automne 2026, tandis que l’iPhone 18 standard serait repoussé au printemps 2027 aux côtés de l'iPhone 18e. Cette stratégie vise à mieux répartir les sorties de produits tout au long de l’année et à répondre plus efficacement à la concurrence.

Confirmation de Ming-Chi Kuo

L’analyste Ming-Chi Kuo corrobore ces informations en détaillant la feuille de route d’Apple pour les prochaines années. Selon lui, l’iPhone 17e, successeur du modèle "abordable" iPhone 16e, est prévu pour le premier semestre 2026. Kuo précise également que l’iPhone pliable, ainsi que les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Air, seraient lancés au second semestre 2026. L'iPhone 18 glisserait au printemps 2027. Cette répartition des lancements permettrait à Apple de combler le “vide marketing” entre les sorties de produits et de mieux concurrencer les fabricants qui dévoilent leurs nouveautés en début d’année.

Une stratégie inspirée de la concurrence

La nouvelle approche d’Apple semble s’inspirer de la stratégie de Google avec ses smartphones Pixel “a”, qui sont des versions plus abordables lancées plusieurs mois après les modèles haut de gamme. En adoptant une cadence de lancement semestrielle, Apple pourrait maintenir l’intérêt des consommateurs tout au long de l’année et répondre plus rapidement aux évolutions du marché.

Conclusion : une nouvelle ère pour préparer les 20 ans de l'iPhone

Les informations de The Information et les analyses de Ming-Chi Kuo indiquent qu’Apple s’apprête à opérer un changement significatif dans sa stratégie de lancement des iPhone. En diversifiant sa gamme et en étalant les sorties sur l’année, la marque cherche à s’adapter aux nouvelles dynamiques du marché et à renforcer sa position face à une concurrence de plus en plus agressive.