Apple prépare une évolution progressive de l’écran de l’iPhone pour les années à venir. D’ici 2030, le but est clair : arriver à un design totalement plein écran, sans encoche ni trou visible. Voici à quoi pourrait ressembler cette transition, année après année.

L'iPhone de 2025 à 2030

À quoi pourrait ressembler l’écran de l’iPhone entre 2025 et 2030 ? Filip Vabroušek a partagé sur X une conception visuelle basée sur les informations de Ross Young (Display Supply Chain Consultants) et de Mark Gurman (Bloomberg). Une hypothèse qui pourrait correspondre aux plans d'Apple bien que d'autres rumeurs soient plus optimistes sur le sujet.

2025 – iPhone 17

En 2025, Apple ne bouleverserait pas le design actuel et garderait une Dynamic Island similaire, voire identique à celle de l'iPhone 16 sur l'iPhone 17. Les fans de la marque qui attendent du changement sur cette partie de l'iPhone devront patienter jusqu'à l'année prochaine.

2026 – iPhone 18

En 2026, l'iPhone 18 serait le premier à se doter d'un nouveau design ou plutôt d'une nouvelle Dynamic Island. Dans un format plus compact, elle serait toujours présente sur l'écran mais prendrait un peu moins de place. Un premier pas vers l'iPhone sans encoche.

2027 – iPhone XX

En 2027, pour les 20 ans de l'iPhone, on conserverait une seconde année cette Dynamic Island plus petite. Si certaines rumeurs évoquent un iPhone qui s'en sépare totalement pour vraiment marquer le coup et refaire l'effet "waouh" de l'iPhone X 10 ans auparavant, la réalité pourrait en être autrement.

2028/2029

En 2028, Apple passerait un cap majeur : l’ensemble des capteurs Face ID serait désormais placé sous l’écran. Seule une petite ouverture arrondie, très discrète, subsisterait pour permettre à la caméra selfie de fonctionner sans perte de qualité. Cette configuration marquerait une étape décisive vers le plein écran total, tout en maintenant les performances photographiques. Idem pour 2029.

2030 – l'iPhone ultime

Enfin, l’iPhone de 2030 représenterait l’aboutissement de cette évolution. Il n’y aurait plus aucune découpe visible à l’écran : ni pour Face ID, ni pour la caméra frontale. L’avant de l’appareil serait composé uniquement d’un écran bord à bord, aux bords presque invisibles, dans un design en verre poli minimaliste et parfaitement symétrique. L’iPhone atteindrait enfin le rêve du “tout écran” sans compromis. Celui justement attendu par tous pour 2027 et la célébration des 20 ans de l'iPhone.

Stratégie marketing ou retard technologique ?

Apple ne se précipite jamais pour adopter une nouvelle technologie (excepté Apple Intelligence). Elle préfère attendre que tout soit vraiment au point, surtout pour des éléments sensibles comme les caméras ou capteurs sous l’écran. S'il est possible qu'implanter Face ID sous l'écran ne soit pas encore possible techniquement, on sait qu'Apple se laisse une immense marge de manœuvre sur le plan marketing. Sortir l'iPhone 'tout écran" dès 2027 n'est peut-être pas la meilleure des idées.