Face ID sous l'écran de l'iPhone pourrait bientôt être une réalité

Apple continue de travailler sur l'intégration des capteurs Face ID sous l'écran de l'iPhone, avec pour objectif ultime de faire disparaître la Dynamic Island. Un nouveau brevet accordé par l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) nous donne un aperçu des solutions techniques envisagées par la firme de Cupertino.

Une nouvelle approche pour résoudre le problème de transmission

Le principal défi technique pour intégrer Face ID sous l'écran est la faible transmission de la lumière infrarouge à travers la dalle. Dans ce nouveau brevet, Apple propose une solution innovante : supprimer certains sous-pixels de manière sélective pour créer des "zones de passage" pour le capteur infrarouge. Il ne s'agit pas simplement de cacher le capteur photo — d'autres smartphones Android le font depuis des années. La difficulté est est faire passer les capteurs de Face ID autrement plus complexes, et Apple ne veut pas abandonner cette technologie.



Concrètement, le brevet décrit une méthode permettant de retirer entre 10% et 90% des sous-pixels dans une zone spécifique, tout en maintenant une qualité d'affichage optimale. Pour y parvenir, Apple suggère de ne supprimer que les sous-pixels qui ont un équivalent de même couleur à proximité immédiate, permettant ainsi d' "emprunter" la couleur du pixel adjacent sans impact visible pour l'utilisateur.

Des modifications structurelles complexes

Le brevet va plus loin en détaillant d'autres modifications techniques nécessaires :

Le réagencement des lignes de contrôle horizontales et verticales pour créer des zones continues maximisant la transmission

La possibilité de retirer partiellement ou totalement la grille tactile capacitive dans la zone concernée

L'optimisation de différentes couches de l'écran (protection du substrat, diélectrique de grille, etc.)

Selon les rumeurs relayées par Patently Apple, cette technologie pourrait faire son apparition au plus tôt en 2026, donc sur l'iPhone 18 Pro. Il faut noter que ce n'est pas le premier brevet d'Apple sur le sujet, la firme ayant déjà déposé plusieurs brevets similaires ces dernières années.



Cette avancée s'inscrit dans la vision historique de Jony Ive, ancien chef du design chez Apple, qui imaginait l'iPhone comme "une simple dalle de verre". Bien que l'ancien designer ait quitté l'entreprise, Apple continue visiblement de poursuivre cet objectif d'un écran totalement sans interruption. Il faudra voir comment Apple va rendre le design de son produit phare iconique. Grâce à l'encoche puis Dynamic Island, l'iPhone est très reconnaissable. Si l'écran venait à être total, il faudra faire preuve d''ingéniosité pour rendre l'iPhone unique et qu'il ne soit pas confondu avec ses concurrents Android.