Les iPhone 18 Pro devraient cacher Face ID sous l'écran pour Ross Young

Bien que tout le monde soit tourné vers les prochains iPhone 17 à venir dans quelques mois, dont le curieux iPhone 17 Air, des rumeurs circulent déjà concernant les modèles phares de 2026, les iPhone 18 Pro. Et comme nous l’avions déjà évoqué, Apple prépare un changement majeur au niveau de l’écran.

Enfin un écran sans encoche

Ross Young, vice-président de Counterpoint Research, reconnu pour ses informations fiables sur les technologies d'affichage d'Apple, a partagé des détails des prochains téléphones de la marque américaine sur les réseaux sociaux. Il a relayé les propos de Michael Helander, PDG d'OTI Lumionics, lors de la SID Business Conference, confirmant que des téléphones utilisant leurs matériaux pour Face ID sous l'écran devraient être commercialisés en 2026.

Selon Young sur X, cela suggère que les modèles iPhone 18 Pro disposeront de Face ID sous l'écran, suivis par d'autres marques et modèles. Comprenez qu’il faudra attendre l’iPhone 19 pour avoir droit à cette évolution sur les appareils standards, Apple donnant toujours l’exclusivité de l’innovation pendant un an ou deux à ses modèles « Pro ».



En revanche, dans une réponse à ce post, Young assure que la caméra avant restera visible, car la cacher sous la dalle nécessite plus de développement selon lui. Bien que certains Android y parviennent depuis quelques années, la qualité des clichés n’est certainement pas au niveau des exigences de l’entreprise de Tim Cook.



En début de ce mois, Wayne Ma de The Information a également rapporté que les modèles iPhone 18 Pro adopteraient Face ID sous l'écran. Selon lui, ces appareils présenteront justement un petit trou dans le coin supérieur gauche de l'écran pour la caméra frontale, supprimant ainsi l'encoche en forme de pilule. Il reste incertain si ce changement affectera la fonctionnalité logicielle de la Dynamic Island, mais ce serait logique. Le sens du détail d’Apple sera encore mis au défi.



Les iPhone 18 devraient être lancés en septembre 2026, probablement accompagnés par un premier iPhone Fold. D’ici là, nous découvrirons iOS 19 en juin et les iPhone 17 en septembre: