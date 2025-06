Les tailles d'écran des iPhone 18 Pro / Pro Max resteront inchangées

L'an prochain, Apple conservera apparemment les tailles d'écran de l'iPhone 18 Pro et Pro Max à 6,3 et 6,9 pouces, respectivement, identiques à celles des modèles iPhone 16 Pro et de la prochaine gamme iPhone 17 Pro, selon le leaker Digital Chat Station. Malgré des dimensions inchangées, les écrans connaîtront tout de même des changements significatifs.

Apple va cacher Face ID

Le leaker confirme sur Weibo qu'Apple placera la technologie de numérisation de Face ID sous l'écran, ne laissant qu'un petit trou pour la caméra frontale dans le coin supérieur gauche, comme rapporté par Ross Young et The Information. Cela élimine l'encoche en forme de pilule, bien qu'il ne soit pas clair si la Dynamic Island sera conservée côté logiciel.

D'autres améliorations évoquées pour l'iPhone 18 Pro incluent :

Un appareil photo principal de 48 MP avec ouverture variable pour un meilleur contrôle de la profondeur de champ, selon Ming-Chi Kuo.

Un capteur à trois couches "PD-TR-Logic" de Samsung pour une meilleure réactivité, moins de bruit et une plage dynamique améliorée, selon DigiTimes et le leaker Jukanlosreve.

Une augmentation de la RAM de 8 Go à 12 Go, en ligne avec les iPhone 17 Pro et Air, pour optimiser Apple Intelligence et le multitâche, selon Kuo.

Le modem C2 d'Apple avec prise en charge mmWave aux États-Unis pour une connectivité plus rapide et efficace, selon Jeff Pu.

Une puce A20 Pro basée sur le procédé 2 nm de TSMC, offrant 15 % de performances en plus et 30 % d'efficacité énergétique améliorée par rapport à la série A19 en 3 nm, selon Kuo.

Ces améliorations promettent des avancées significatives en matière d'appareil photo, d'écran, de performances et de connectivité pour les modèles iPhone 18 Pro de 2026. Si vous préférez les tailles d'écran actuelles de l'iPhone 16 Pro, cette nouvelle devrait vous rassurer. Pour les autres, il faut rappeler qu'Apple proposera normalement un iPhone Fold, un appareil pliable de 5,4 pouces qui pourra s'ouvrir et se transformer en une sorte d'iPad mini. De quoi réunir les fans de l'iPhone mini et l'iPhone Pro Max.