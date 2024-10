iOS 18.2 réintroduit le curseur du volume sur l'écran verrouillé de l'iPhone

Apple va remettre en place l'apparition systématique du curseur du volume sur l'écran verrouillé de l'iPhone avec iOS 18.2. Une option qui fera plaisir aux clients qui pleurent son départ il y a plus de deux ans maintenant. Voici les étapes à suivre pour l'activer.

iOS 18.2 fait du neuf avec du vieux

Depuis la sortie d'iOS 16 en septembre 2022, le curseur dédié à la gestion du volume n'est plus présent dans l'encadré audio de l'écran verrouillé sur iPhone. Apple l'a partiellement supprimé, expliquant qu'il prenait plus de place qu'il n'avait d'utilité. Il s'affiche lorsque c'est une piste audio externe type HomePod, Apple TV ou AirPlay mais disparaît lorsque le son provient directement de l'iPhone. Nous parlons ici de la bulle qui reste sur l'écran verrouillé quand on lance une piste audio sur iPhone.

Avec iOS 18.2, Apple décide de laisser le choix à l'utilisateur. Toujours absente par défaut, une nouvelle option dans les réglages va permettre de la réintroduire à tout moment, comme auparavant. C'est toujours mieux quand on laisse le choix au client.



Comment activer cette nouvelle option dans les réglages de l'iPhone :

Accessibilité

Audio et visuel

Toujours afficher le contrôle du volume

Si elle est activée, le curseur du volume sera de nouveau visible via tous les modes d'écoute. À l'époque, certains avaient fait part de leur mécontentement suite à cette suppression. Depuis deux ans, les seuls moyens pour augmenter ou baisser le volume sur iPhone sont de passer par les boutons physiques sur la tranche, le centre de contrôle ou Siri.



iOS 18.2 est actuellement en bêta. Sa sortie est prévue pour la fin d'année 2024. En attendant, iOS 18.1 et son lot de nouveautés débarque la semaine prochaine, en même temps que l'annonce des Mac M4.