Apple tease des "annonces passionnantes" pour le Mac (M4), dès lundi !

Toutes les rumeurs en parlent depuis plusieurs semaines : Apple va annoncer de nouveaux Mac M4 avec une commercialisation qui devrait débuter au mois de novembre. Alors qu'on attendait la date d'un Apple Event, Greg Joswiak révèle sur son compte X que plusieurs annonces pour les Mac vont avoir lieu dès lundi prochain.

De belles choses arrivent, préparons-nous

La fin d'année approche et Apple en a conscience, c'est la meilleure période pour lancer de nouveaux produits. Alors que l'entreprise a lancé ses nouveaux iPhone 16 en septembre et un nouvel iPad mini 7, l'entreprise va passer au niveau supérieur avec cette fois-ci des annonces Mac.

Sur son compte X, Greg Joswiak qui est le vice-président senior du marketing mondial chez Apple a posté :

Mac, à vos agendas ! Nous avons une semaine passionnante d'annonces à venir, à partir de lundi matin. Restez à l'écoute…

Avec ce post, Greg Joswiak sous-entend donc qu'Apple n'organisera pas d'événement virtuel et encore moins de keynote physique où les journalistes et influenceurs seront invités. Les annonces devraient avoir lieu comme ça l'a été pour l'iPad mini 7 : via un communiqué de presse qui sera publié sur la News Room du site d'Apple.



Parmi les annonces qui pourraient potentiellement avoir lieu, il y a les MacBook Pro M4, un nouveau Mac mini M4 ainsi qu'un nouvel iMac avec lui aussi la puce M4. Les chances qu'Apple annonce de nouveaux MacBook Air et Mac Studio équipé de la nouvelle puce sont proches de zéro, car ces deux Mac ne seraient pas encore prêts pour une commercialisation, il faudra plus attendre l'année prochaine.