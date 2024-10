L'iPad mini 7 est désormais disponible à la vente

En ce mercredi 23 octobre, Apple débute la vente officielle de sa nouvelle petite tablette, l'iPad mini 7. Ceux qui ont précommandé l'appareil la semaine dernière vont probablement le recevoir aujourd'hui, les autres peuvent l'acheter en magasins ou en ligne.

Une excellente tablette

L'iPad mini 7, présenté le 15 octobre dernier, est désormais disponible en précommande. Bien que son design soit similaire à celui de l'iPad mini 6, il est équipé de la puce A17 Pro et de 8 Go de RAM, améliorant ainsi les performances, notamment pour prendre en charge les fonctionnalités Apple Intelligence à venir avec iPadOS 18.1. Parmi les nouveautés, l'iPad mini 7 bénéficie du Wi-Fi 6E, de vitesses de transfert USB-C plus rapides, du Bluetooth 5.3, et de la prise en charge de l'Apple Pencil Pro. Le stockage de base a été doublé à 128 Go, avec des options allant jusqu'à 512 Go.

L'intégration de la puce A17 Pro promet une amélioration de 30 % des performances du processeur et de 25 % du GPU par rapport à l'A15 Bionic de l'iPad mini 6, faisant de cette tablette un excellent choix pour les joueurs et les amateurs d'intelligence artificielle. L'Apple Pencil Pro, compatible avec ce modèle, offre des fonctionnalités avancées telles que la sensibilité à la pression, le retour haptique, et des commandes gestuelles, apportant une meilleure expérience créative.

Comme vu lors des tests, l'iPad mini 7 se distingue aussi par l'absence du Jelly Scrolling, un problème de défilement qui touchait l'iPad mini 6. Désormais, l'expérience est fluide en toute circonstance. Mieux, les performances sont également au rendez-vous grâce à la puce A17 Pro, idéale pour des jeux exigeants tels qu'Assassin's Creed Mirage ou Call of Duty Warzone. Le processeur lui permet aussi d'être compatible avec des logiciels professionnels comme Final Cut Pro.

Acheter l'iPad mini 7

La tablette commence à 609 € pour 128 Go, 739 € pour 256 Go, et 989 € pour 512 Go. L'option cellulaire ajoute 160 € au prix, avec la prise en charge de la 5G.

Avec l'arrivée des fonctionnalités Apple Intelligence et la disponibilité prochaine d'iPadOS 18.1, l'iPad mini 7 offre ce qui se fait de mieux pour un tarif contenu.



L'iPad mini 7 est disponible chez Apple, Amazon, Fnac et Darty.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.