Plans Web désormais accessible sur iPhone et iPad via un navigateur

Apple vient de franchir une étape importante en rendant son service de cartographie Plans directement accessible via les navigateurs web sur iPhone et iPad. Jusqu'à présent, les liens vers maps.apple.com redirigaient automatiquement vers l'application native sur les appareils iOS, mais ce n'est plus le cas.

Une expérience web complète sur tous les appareils

La version web de Plans d'Apple est désormais consultable sur Safari, Chrome, Edge et Firefox depuis l'iPhone et l'iPad. Cette nouveauté complète l'accessibilité déjà disponible sur Mac et PC depuis l'été dernier. L'interface est bien localisée en français, malgré ce qu'indique la documentation officielle qui mentionne uniquement l'anglais pour le moment.

Le service a également quitté sa phase "bêta" dans son adresse web, puisque beta.maps.apple.com redirige maintenant simplement vers maps.apple.com, signe d'une certaine maturité du service. En revanche, Apple Plans s'affiche toujours en bêta sur son logo mais cela ne devrait pas durer longtemps.

Des limitations et un timing stratégique

Cette version web reste moins complète que l'application native. Certaines fonctionnalités manquent encore, notamment les itinéraires en transports en commun (seuls les trajets en voiture et à pied sont disponibles) et Look Around qui n'est pas proposé. L'expérience utilisateur n'est pas non plus optimale, avec quelques bugs d'affichage en mode paysage.

Apple Plans web ne fonctionne pas en mode paysage

Le timing de ce déploiement est intéressant puisqu'il coïncide avec iOS 18.4 qui permet aux utilisateurs européens de changer leur application de navigation par défaut et même de supprimer Plans. Cette version web pourrait donc servir de filet de sécurité pour ceux qui auraient supprimé l'application mais recevraient occasionnellement des liens vers Apple Plans. De plus, Apple Plans devient compatible Android puisqu'on peut y accéder depuis n'importe quel smartphone.