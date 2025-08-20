Siri doit impérativement évoluer après 10 ans de stagnation

En dix ans d'amélioration, Siri, l’assistant vocal d’Apple, peine toujours à convaincre les utilisateurs. Malgré des évolutions technologiques et des promesses ambitieuses, les habitudes d’utilisation sont restées étonnamment constantes au fil des années. Cela devrait définitivement changer en 2026 et c'est une excellente nouvelle.

Siri ne peut plus continuer ainsi

Une dizaine d'années plus tard, Siri, l’assistant vocal d’Apple, peine toujours à se réinventer. Une étude récente révèle que les habitudes des utilisateurs n’ont pas fondamentalement changé depuis 2015. Les tâches les plus courantes restent la consultation de la météo, la lecture de musique, la recherche d’informations en ligne et la gestion de la minuterie. Des usages qui, en grande partie, pouvaient déjà être réalisés avec les premières versions de l’assistant.

Des promesses non tenues

Lors de la WWDC 2024, Apple avait présenté des fonctionnalités ambitieuses pour Siri, notamment une meilleure compréhension contextuelle et une intégration plus poussée avec les applications. Cependant, ces améliorations ont été retardées, et une publicité mettant en avant ces nouveautés a même été retirée suite à des accusations de publicité mensongère. Les utilisateurs attendent toujours des avancées concrètes à quelques mois de la fin d'année 2025.

Malgré les avancées technologiques des dernières années, l’utilisation de Siri reste cantonnée à des tâches simples. L'enquête indique que la majorité des utilisateurs se servent de l’assistant pour des actions basiques, sans exploiter pleinement son potentiel. La faute à qui ?

Certains utilisateurs expriment leur mécontentement face aux limites de Siri. Ils déplorent une compréhension insuffisante de leurs demandes et une incapacité à accomplir des tâches plus complexes et même parfois plutôt simples pour notre époque. Cette frustration grandissante et persistante fait du mal à la réputation de Siri et à la fidélité des utilisateurs à l’écosystème Apple.

Vers une évolution vitale

Pour rester compétitif face à ses rivaux, Apple n’a d’autre choix que de repenser Siri en profondeur. C’est précisément ce qui est attendu avec iOS 26 et surtout iOS 26.4, version qui devrait marquer l’arrivée du nouveau Siri accompagné des App Intents. Espérons que cette fois-ci, la promesse sera tenue.