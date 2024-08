L'Apple Watch X sera présentée 10 ans après la première montre d'Apple

Est-ce que vous vous souvenez du jour où Tim Cook a présenté la toute première Apple Watch ? Après avoir dévoilé l'iPhone 6, celui qui avait succédé à Steve Jobs quelques années auparavant, a utilisé l'une des phrases fétiches du co-fondateur d'Apple pour révéler la première montre de la marque. C'était le 9 septembre 2014. Et bien le 9 septembre 2024 prochain aura lieu le keynote de l'iPhone 16. Vous avez déjà compris.

Une Apple Watch X en apothéose

Les rumeurs autour d'une "Apple Watch X" ont démarré dès le début de l'année 2023, lorsque nous avions eu vent d'une information concernant l'arrivée prochaine de la Series 10. Repris alors par tous les médias spécialisés, notre article a laissé des traces, notamment le nom Apple Watch X. Nous avions eu tord sur la date de lancement, mais visiblement pas sur le reste. Apple travaillait bel et bien sur une montre au design repensé pour célébrer les dix ans du modèle, comme elle le fît en 2017 avec l'iPhone X. L'iPhone originel avait été lancé en 2007.



Finalement, la date la plus logique est celle du prochain keynote, tout juste officialisé pour le 9 septembre 2024.

Malgré tout, nous ne sommes pas certains d'y découvrir une édition spéciale "Apple Watch X" ou simplement un modèle Series 10 standard. L'une des raisons est que, bien que l'Apple Watch originale ait été annoncée en septembre 2014, elle n'a été commercialisée qu'en avril 2015. Une autre raison est que le modèle de 2024, selon les rumeurs, semble être une mise à jour modeste plutôt qu'une refonte significative. Elle sera plus fine, plus large (les deux tailles augmentant de 4 mm) et dotée de nouveaux capteurs. En même temps, que peut faire Apple pour révolutionner sa montre, surtout après avoir sorti une Apple Watch Ultra il y a deux ans ? Pour sa première décennie, on s'attend tout de même à de nouvelles fonctionnalités telles que la détection de l'hypertension et de l'apnée du sommeil. Et pourquoi pas à un nouveau système de bracelets.

En résumé, bien qu'une "Apple Watch X" pourrait être un hommage approprié au dixième anniversaire du modèle original, rien n'a pu être véritablement confirmé.



Une chose est sûre, il y aura du spectacle lors du keynote "It’s Glowtime" d'Apple. Outre l'Apple Watch 10/X, on s'attend à une Apple Watch Ultra 3, une Apple Watch SE 3 en plastique, à deux variantes d'AirPods 4 et à quatre iPhone 16, dont le très cher iPhone 16 Pro Max. Le tout avec une bonne dose d'IA et pourquoi pas de nouveaux iPad d'entrée de gamme.



En attendant, revivez le keynote du 9 septembre 2014 :