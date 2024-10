La prochaine Apple Watch X ne serait pas compatible avec les anciens bracelets

10 ans plus tard, Apple s'apprête à revoir son système de bracelet sur Apple Watch. Si c'est le cas, tous les bracelets actuels ne seront plus opérationnels et ne pourront se clipser à l'Apple Watch X. Une triste nouvelle pour les collectionneurs, même si l'on se doutait que cela n'allait pas durer éternellement.

Après 10 ans de continuité

Mark Gurman l'avait évoqué cet été, c'est désormais au tour du leaker Kosutami d'en remettre une couche. Selon lui, la prochaine Apple Watch adoptera un nouveau design général qui sera incompatible avec tous les précédents bracelets.



Une mauvaise nouvelle quand on sait que les bracelets sont compatibles avec toutes les Apple Watch depuis des années (2014). Mais l'Apple Watch 2024 n'est pas un modèle comme les autres. Célébrant le dixième anniversaire de la montre connectée d'Apple, elle devrait arborer un design encore jamais vu. Sans oublier son nom qui, comme l'iPhone en son temps, devrait laisser tomber les chiffres pour passer aux lettres et donner l'Apple Watch X.

En interne, on estime que le système d'attache actuel est trop volumineux et ne permet pas une gestion optimale de l'espace. En modifiant cette partie, on gagnerait de la place pour insérer une batterie plus grande ou d'autres composants internes. D'où le nouveau design.



Gurman a récemment évoqué les nouveautés attendues sur cette Apple Watch Series X. Outre la nouvelle forme, on parle d'un capteur pour mesurer l'hypertension ou encore l'apnée du sommeil. La date de sortie serait comme chaque année fixée à septembre 2024. Les rumeurs du début d'année prochaine s'annoncent palpitantes.