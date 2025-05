Bandbreite devient payante pour suivre plus de 800 bracelets Apple Watch

Bandbreite, l'application incontournable pour gérer les bracelets Apple Watch, a bénéficié d'une mise à jour significative avec la version 2.0, désormais disponible sur l'App Store pour iPhone et iPad. Si elle liste désormais plus de 800 accessoires pour la montre d'Apple, elle devient également payante.

Bandbreite demande 8 euros

Le développeur principal, Filip Chudzinski, a annoncé que cette mise à jour inclut plus de 30 nouvelles fonctionnalités, telles qu'un carnet de bord amélioré, des statistiques plus riches, une synchronisation iCloud plus rapide et une recherche optimisée.



Depuis son lancement en 2020, Bandbreite répertorie désormais plus de 840 bracelets officiels Apple Watch, triables par style, couleur ou date de sortie, tout en permettant aux utilisateurs de suivre leur collection personnelle avec de nouvelles options de filtrage et de tri.

Auparavant gratuite pendant plus de quatre ans, Bandbreite introduit désormais un paiement unique de 7,99 € pour gérer des collections dépassant cinq bracelets, garantissant un développement durable. Les utilisateurs possédant déjà des collections plus importantes au sein de Bandbreite peuvent accéder à toutes les fonctionnalités de la version 2.0, mais doivent payer pour ajouter de nouveaux bracelets.



Une mise à jour de l'application Mac est en cours de développement, et l'application compagnon pour Apple Watch devrait bientôt faire son retour, selon le développeur.



Pas sûr que les 8 euros demandés soient justifiés par les quelques nouveautés de l'application. Qu'en pensez-vous ? Est-ce bien utile de gérer sa collection de bracelets via une app ?

Télécharger l'app gratuite Bandbreite