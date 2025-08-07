Attaquer Apple a coûté une fortune à Masimo (200 millions)

La bataille judiciaire entre la société de technologie médicale Masimo et Apple, en cours depuis 2020, s’est révélée être une entreprise financièrement épuisante pour Masimo, avec des coûts approchant potentiellement les 200 millions de dollars. Alors qu’Apple se prépare à lancer l’Apple Watch Series 11, l’issue de ce litige pourrait influencer ses fonctionnalités, en particulier celles liées aux technologies de surveillance de la santé.

Une affaire qui remonte à 2020

La victoire judiciaire la plus notable de Masimo a eu lieu devant la Commission du commerce international (ITC), qui a entraîné une interdiction d’importation de certains modèles d’Apple Watch en décembre 2023. Cela a forcé Apple à désactiver la fonction de surveillance de l’oxygène dans le sang sur les Apple Watch Séries 9 et Ultra 2 vendues aux États-Unis, une fonctionnalité qui pourrait faire l’objet d’un examen approfondi avec l’arrivée de l’Apple Watch Series 11.

Les dépenses judiciaires de Masimo ont explosé au fil des années : 5,5 millions de dollars en 2021, 28,7 millions en 2022, plus de 40 millions en 2023, et un impressionnant 70 millions en 2024. Rien qu’en 2025, Masimo a rapporté 19,7 millions de dollars de frais juridiques pour le premier trimestre et 24 millions pour le second, suggérant que les dépenses pourraient dépasser celles de 2024.



Bien que ces coûts englobent l’ensemble des batailles judiciaires de Masimo, le litige contre Apple reste le plus important, représentant probablement la majeure partie des dépenses. Début 2024, l’ancien PDG Joe Kiani estimait le coût du litige contre Apple à environ 100 millions de dollars, un montant qui a probablement doublé selon les derniers rapports financiers. Actuellement, Masimo est engagé dans un processus d’appel, Apple ayant présenté son dossier devant un panel de trois juges, bien qu’aucune décision n’ait encore été rendue.



Alors que la saga judiciaire se poursuit, son issue pourrait avoir un impact sur le développement et les fonctionnalités de la prochaine Apple Watch Series 11, en particulier si de nouvelles restrictions sur les fonctionnalités de surveillance de la santé sont imposées. Il en va de même pour l’Apple Watch Ultra 3. Mais cela ne concerne que les États-Unis, Apple n’étant obligé de désactiver la fonctionnalité que sur son sol. Pour les nouveaux modèles, la société pourrait présenter une nouvelle version de la surveillance de l’oxygène dans le sang, mais ce n’est qu’une hypothèse.



Malgré quelques victoires pour Masimo, l’énorme coût financier met en lumière les enjeux élevés de s’attaquer à un géant de la technologie comme Apple.