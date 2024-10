Masimo justifie les 100 millions dépensés dans le procès contre Apple

La fin d'année 2023 d'Apple a été perturbée par une décision judiciaire qui a abouti à la suspension de la vente des Apple Watch juste avant Noël, avant un retournement de situation temporaire quelques jours plus tard. L'affaire concerne une violation de brevets. Masimo, une société spécialisée dans les appareils médicaux connectés, a semble-t-il prouvé qu'Apple avait utilisé certaines de ses technologies dans les montres connectées de la marque. Le capteur d'oxygène dans le sang et l'algorithme qui y est associé sont visés par la plainte. Dans une nouvelle interview accordée au Wall Street Journal, Joe Kiani, PDG de Masimo, explique en détail pourquoi il est déterminé à se battre contre Apple jusqu'au bout.

Masimo a l'habitude des procès

Pour Kiani, il s'agit d'une histoire de principe :

Personne ne leur tient tête. Si j'y parviens, cela pourrait améliorer la situation d'Apple.

Dans l'interview donnée à nos confrères, le patron montre à quel point il est déterminé. Selon ses dires, la société Masimo a dépensé près de 100 millions de dollars pour lutter contre Apple jusqu'à présent, une bataille qui a commencé en janvier 2020. Comme le souligne le WSJ, le bénéfice total de Masimo pour 2022 était d'environ 144 millions de dollars. Cela donne une idée des risques pris.

Avant de s'attaquer à Apple, les employés de Masimo et les amis de Kiani l'ont mis en garde :

Les gens me disaient que j'étais fou et que je ne pouvais pas m'opposer à Apple. Ils ont des ressources illimitées.

Mais Kiani était sûr de lui. Même si la bataille judiciaire entre Masimo avec Apple est probablement loin d'être terminée, l'entreprise possède déjà une certaine expérience dans ce domaine.



En 2006, Masimo s'est imposée dans une querelle de brevets qui a duré sept ans avec Nellcor, une société qui était alors un fournisseur dominant d'un appareil d'oxymétrie de pouls concurrent. En 2016, la société a également eu gain de cause face à Royal Philips dans une autre affaire de violation de brevet. Dans les deux cas, Masimo a renfloué ses caisses.



Aux États-Unis, il n'est pas rare de conclure un accord pour mettre fin aux procédures. Ainsi, en 2006, Masimo a reçu près de 800 millions de dollars en dommages et intérêts et en redevances de la part de Nellcor. En 2016, la société Royal Philips a versé 300 millions de dollars à Masimo et a accepté un accord de licence qui a généré "plus d'un milliard de dollars pour Masimo". On comprend mieux comment Masimo est parvenu à financer sa bataille contre Apple.



Lors d'interviews précédentes, M. Kiani a déclaré que Masimo était ouvert à un règlement avec Apple, mais qu'il fallait être deux pour danser le tango. À date, le patron affirme qu'Apple n'a pas encore entamé de "discussions sérieuses sur un règlement" avec lui.

J'ai l'impression que je dois le faire. Si je peux empêcher l'entreprise la plus puissante du monde de continuer à mal agir, cela aura plus d'impact sur le monde que tout ce que je fais.



Comprenez-vous la position de Masimo (qui prépare le lancement de sa propre montre connectée) ? Il serait intéressant d'avoir les détails du dossier; Apple a-t-elle délibérément voler les technologies ou, est-ce le fait d'un ou de plusieurs employés recrutés chez cette société ?



En attendant, Apple peut à nouveau vendre des Apple Watch 9 et Apple Watch Ultra 2 aux USA, toutes deux équipées d'un capteur de taux d'oxygène dans le sang.