Apple Pay : 3 millions de dollars récoltés contre le sida en 2024

La campagne de dons Apple Pay pour la Journée mondiale du sida 2024 a atteint son objectif maximal de 3 millions de dollars. Une belle initiative qui s'inscrit dans le partenariat historique entre Apple et (RED), démontrant une fois de plus l'engagement de la firme de Cupertino dans la lutte contre le VIH/SIDA malgré l'arrêt des produits (RED) au sein de la gamme d'Apple.

Une campagne de dons réussie

Du 29 novembre au 8 décembre 2024, Apple s'était engagée à reverser 5 dollars pour chaque achat effectué via Apple Pay sur apple.com, l'application Apple Store ou dans les Apple Store physiques. L'objectif maximal de 3 millions de dollars a été atteint, comme l'a confirmé l'organisation (RED) dans un message de remerciement :

Merci à Apple et à ses clients d'avoir atteint cette étape incroyable et d'avoir contribué à fournir des soins de santé vitaux dans les communautés vulnérables.

Statistique amusante : Apple a enregistré 600 000 transactions par Apple Pay sur ses Store en un peu plus d'une semaine. Cela nous donne une idée de la puissance commerciale de Cupertino.

Cette initiative s'inscrit dans une collaboration de longue date entre Apple et (RED), qui dure depuis maintenant 18 ans. Au fil des années, Apple a contribué à hauteur de plus de 250 millions de dollars au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La marque à la pomme propose régulièrement des produits en édition (PRODUCT)RED, dont une partie des bénéfices est reversée au Fonds mondial. Cependant, on note que le nombre de produits disponibles dans cette finition rouge caractéristique a diminué ces dernières années, les iPhone 15 et 16 n'étant notamment pas proposés dans cette couleur.



Le Fonds mondial, créé en 2002, a permis de sauver pas moins de 65 millions de vies grâce à ses différentes actions dans plus de 100 pays. Cette organisation distribue plus de 5 milliards de dollars par an pour lutter contre ces maladies infectieuses mortelles et renforcer les systèmes de santé dans les pays les plus touchés.