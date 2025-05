L'App Store américain a généré 406 milliards de dollars en 2024

Apple révèle les chiffres impressionnants de son écosystème App Store américain pour 2024, affichant une croissance spectaculaire qui témoigne de la vitalité du marché des applications mobiles. Cette nouvelle annonce intervient alors que la firme de Cupertino fait face à des pressions réglementaires croissantes concernant ses pratiques commerciales.

Un écosystème en pleine expansion

L'App Store américain a facilité pas moins de 406 milliards de dollars de ventes et de facturation pour les développeurs en 2024, selon une étude commandée par Apple et menée par le professeur Andrey Fradkin de l'université de Boston et l'économiste Jessica Burley d'Analysis Group. Cette somme représente une croissance phénoménale de près de trois fois par rapport aux 142 milliards de dollars enregistrés en 2019.

La répartition de ces revenus révèle la diversification de l'écosystème : 277 milliards proviennent de biens et services physiques, 75 milliards de la publicité in-app, et 53 milliards des biens et services numériques. Les secteurs de la vente au détail générale, des livraisons alimentaires et de l'épicerie ont particulièrement tiré cette croissance vers le haut.

Un point crucial que souligne Apple : pour plus de 90% de ces transactions, les développeurs n'ont versé aucune commission à la société californienne. Cette précision n'est pas anodine dans le contexte actuel où Apple cherche à défendre son modèle économique face aux critiques d'anticompétitivité liées au système de paiement intégré.

Les développeurs américains en première ligne

Les créateurs d'applications américains ont particulièrement bénéficié de cette expansion. Leurs revenus ont plus que doublé sur les cinq dernières années, avec une progression encore plus marquée pour les petits développeurs générant moins d'un million de dollars annuellement : leurs gains ont bondi de 76% entre 2021 et 2024.

Cette performance s'explique notamment par la portée mondiale offerte par l'App Store, permettant aux développeurs américains de distribuer leurs créations dans 175 pays et régions. 9 applications du top 10 américain sont d'ailleurs créées par des développeurs locaux, confirmant la domination technologique des États-Unis sur ce marché.

Tim Cook, PDG d'Apple, souligne que "depuis plus de 15 ans, l'App Store a créé des opportunités incroyables pour les développeurs d'applications, les entrepreneurs et les entreprises de toutes tailles". Cette déclaration s'accompagne de l'engagement d'Apple à continuer d'investir dans les outils et technologies destinés aux développeurs.

L'étude met également en avant les 12,4 milliards de téléchargements d'applications enregistrés mondialement en 2024, soit une hausse de 36% par rapport à 2019. Ces chiffres témoignent de l'appétit croissant des consommateurs pour les solutions mobiles, particulièrement dans les domaines de la productivité, de l'éducation et du divertissement.

Cette communication stratégique d'Apple intervient alors que l'entreprise fait appel d'une décision judiciaire l'obligeant à autoriser les liens de paiement externes dans les applications, une mesure qui pourrait réduire ses revenus issus des commissions. En brandissant ces résultats économiques impressionnants, Apple cherche visiblement à démontrer la valeur créée par son écosystème fermé, tant pour les développeurs que pour l'économie américaine dans son ensemble. D'ailleurs, Apple s'est également vantée il y a quelques jours d'avoir empêché 9 milliards de dollars d'escroqueries et d'arnaques sur l'App Store grâce aux mesures de sécurité en place.



