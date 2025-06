L’App Store a généré 1 300 milliards $ en 2024

Apple a dévoilé une nouvelle étude sur l’impact mondial de l’App Store en 2024. Ce rapport met en lumière la puissance économique croissante de la plateforme, qui a généré plus de 1 300 milliards de dollars, tout en soulignant l’importance des développeurs et des services numériques dans cet écosystème en pleine expansion.

Toujours une histoire de milliards avec Apple

Ce 5 juin 2025, Apple a publié une étude mondiale sur l’écosystème de l’App Store en 2024, révélant que celui-ci a généré 1 300 milliards de dollars de chiffre d’affaires, dont 90 % sans commission prélevée par Apple.

La majorité des revenus provient de la vente de biens et services physiques facilitée par les applications de l’App Store, dépassant les 1 000 milliards de dollars. Les secteurs tels que la restauration, les courses et les services de transport ont connu une croissance significative, reflétant l’évolution des habitudes de consommation vers une utilisation accrue des applications mobiles.

Les développeurs au cœur de l’écosystème

Les développeurs ont généré 131 milliards de dollars grâce à la vente de biens et services numériques, notamment via des applications de jeux et de retouche photo et vidéo. De plus, les petites entreprises ont vu leurs revenus augmenter de 71 % entre 2020 et 2022, surpassant la croissance des grandes entreprises.

Une plateforme mondiale en expansion

L’App Store attire plus de 813 millions de visiteurs hebdomadaires dans le monde, offrant aux développeurs une portée mondiale avec plus de 40 devises locales et une gestion fiscale dans 200 régions. Cette expansion facilite l’accès des développeurs à de nouveaux marchés et publics.

Une régulation de plus en plus présente

Malgré cette croissance, l’App Store fait face à des défis réglementaires, notamment en Europe, où il représente environ 7 % des revenus mondiaux de l’App Store. Les nouvelles régulations pourraient influencer les pratiques commerciales d’Apple et l’accès des développeurs au marché. L’étude de 2024 souligne le rôle central de l’App Store dans l’économie numérique mondiale, offrant aux développeurs une plateforme robuste pour innover et atteindre un public mondial.