App Store : vous aurez bientôt un résumé général des avis d'une application

Apple serait sur le point de lancer un résumé automatique des avis sur l'App Store. L'IA prend tous les avis sur une application, elle garde les deux trois infos les plus commentées et elle en fait un résumé qui se place en tête d'affiche sur la fiche de présentation de l'application sur l'App Store. Une superbe idée bien qu'on imagine déjà les plaintes de certains développeurs.

App Store : un résumé des avis populaires pour chaque application en préparation

Avec l'arrivée d'Apple Intelligence, Apple semble vouloir tout résumer. Notifications, mails ou encore messages, l'information principale est maintenant toujours mise en avant. Au vu des informations obtenues ce jour, la marque ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Une bonne idée

Comme indiqué par nos confrères de 9To5Mac, Apple devrait prochainement lancer une nouvelle fonctionnalité destinée à trier les avis sur l'App Store. Grâce à la puissance de l'IA, chaque application aurait le droit à un petit encadré qui résume de manière générale les avis des utilisateurs sur une application.



On parle ici d'un petit texte qui résume les avis les plus populaires pour avoir toutes les informations primordiales d'un coup d'œil. Exemple, si de nombreuses personnes disent que l'application est géniale sur un point tandis que d'autres critiquent une autre partie, le résumé mélangera ces deux informations et nous les affichera sous les yeux.

Un gagne temps considérable comparé à la méthode actuelle qui consiste à lire les avis un par un et qui incite l'utilisateur pressé à juger une application sur les deux premiers commentaires, ce qui n'est pas forcément représentatif de celle-ci.



Le résumé se placerait directement sur la fiche de l'application. Sûrement juste au-dessus des avis. Un nombre d'avis suffisant sera bien évidemment nécessaire pour la création automatique du fameux résumé. Comme souvent, il y a fort à parier que cette fonctionnalité soit dans un premier temps réservée à l'App Store US. Elle débarquera chez nous quelques mois plus tard, en espérant qu'elle soit réellement active sur la majorité des apps.



Si vous deviez faire un résumé de votre avis sur l'application iSoft, que diriez-vous ?