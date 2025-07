Apple News+ Audio s'étend au Royaume-Uni, au Canada et en Australie

Depuis cette semaine, Apple News+ Audio est disponible au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, après avoir été exclusif aux abonnés d'Apple News+ aux États-Unis depuis son lancement en 2020. Cette version spéciale rejoint donc Apple News+ classique, qui était déjà accessible dans ces pays anglophones. La France n’y a toujours pas droit.

Apple News en version sonore

Si vous ne savez pas de quoi l’on parle, voici ce qu’il faut savoir sur la version sonore d’Apple News Plus :

Public cible : Principalement destiné aux abonnés d'Apple News+, offrant des versions narrées professionnellement des meilleures histoires provenant de publications telles que The New Yorker, Bloomberg, The Atlantic et Rolling Stone.

: Principalement destiné aux abonnés d'Apple News+, offrant des versions narrées professionnellement des meilleures histoires provenant de publications telles que The New Yorker, Bloomberg, The Atlantic et Rolling Stone. Accessibilité : Les histoires audio sont disponibles dans l'application Apple News+ et l'application Podcasts.

: Les histoires audio sont disponibles dans l'application Apple News+ et l'application Podcasts. Option gratuite : Les non-abonnés peuvent accéder à des extraits d'histoires et à une fonction audio gratuite News Today.

: Les non-abonnés peuvent accéder à des extraits d'histoires et à une fonction audio gratuite News Today. Variété de contenus : Inclut des catégories telles que Actualités et Politique, Affaires, Sports, Arts et Divertissement, et Crimes réels.

: Inclut des catégories telles que Actualités et Politique, Affaires, Sports, Arts et Divertissement, et Crimes réels. Contenu local : Au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, les histoires audio incluent des publications locales ainsi que des publications américaines.

Tarification et détails de l'abonnement

Apple News+ coûte 12,99 dollars par mois et donne accès à des publications premium comme The Wall Street Journal, The Washington Post, Los Angeles Times, The Atlantic, ainsi qu'à de nombreux magazines et journaux régionaux. Voici comment était présentée la fonctionnalité en 2020 :

À partir d'aujourd'hui, Apple News produira environ 20 histoires audio par semaine dans un large éventail d'intérêts. Racontés par des acteurs vocaux professionnels, il s'agit de versions audio de certains des meilleurs reportages et articles longs publiés par Esquire, Essence, Fast Company, GQ, New York magazine, Sports Illustrated, TIME, Vanity Fair, Vogue, Wired, et plus encore, et des journaux tels que le Los Angeles Times et le Wall Street Journal. Les histoires audio sont désormais disponibles pour les abonnés Apple News+ aux États-Unis.

Bien évidemment, Apple News+ est également inclus dans le forfait Apple One Premier, au prix de 37,95 USD par mois. En France, Apple One existe mais sans la partie News+. Rappelons qu’Apple continue d’investir dans son service avec dernièrement l’ajout d’un mini-jeu Défi Emoji.

