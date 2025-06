Le Royaume-Uni accuse Apple de tirer profit du vol d'iPhone

Le Royaume-Uni fait face à une forte hausse des vols de smartphones, en particulier d’iPhones. Face à cette vague de criminalité, des députés accusent Apple et Google de ne pas en faire assez pour désactiver les appareils volés, et d’en tirer indirectement profit.

Le Royaume-Uni ne lâche pas Apple

Le Royaume-Uni fait face à une recrudescence des vols de smartphones, en particulier d’iPhone, avec 80 000 appareils dérobés à Londres en 2024, soit une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente. Les autorités britanniques accusent Apple et Google de ne pas prendre suffisamment de mesures pour contrer ce phénomène, suggérant que ces entreprises pourraient indirectement en tirer profit.

Les accusations des députés britanniques

Lors d’une audition devant la commission parlementaire de la science et de la technologie, des députés ont reproché à Apple et Google de ne pas bloquer l’accès aux services cloud pour les téléphones volés. Cette inaction maintiendrait la valeur de revente des appareils sur le marché noir, estimée à environ 20 millions de livres sterling en 2024. Martin Wrigley, député libéral-démocrate, a déclaré : « Apple et Google continuent de faire des profits et de vendre plus de téléphones parce que ces appareils ne sont pas retirés du système. »

La réponse d’Apple et Google

Les représentants d’Apple et de Google ont défendu leurs politiques actuelles, mettant en avant les fonctionnalités de sécurité existantes pour protéger les données des utilisateurs. Gary Davis, directeur principal chez Apple, a exprimé des préoccupations concernant les risques de fraude si les appareils étaient désactivés à distance, notamment l’utilisation abusive de cette fonction par des acteurs malveillants.

Les efforts des forces de l’ordre

La police métropolitaine de Londres a intensifié ses efforts pour lutter contre les vols de téléphones, notamment en acquérant des vélos électriques à grande vitesse pour poursuivre les voleurs. Ces initiatives ont conduit à une baisse de 15 % des vols en avril et mai 2025. Cependant, les autorités estiment que des mesures supplémentaires de la part des fabricants de smartphones sont nécessaires pour réduire davantage ces crimes.

La situation actuelle soulève des questions sur la responsabilité des entreprises technologiques dans la prévention des crimes liés à leurs produits. On se rappelle du scandale autour des AirTags à leur lancement. Alors que les autorités britanniques appellent à des actions plus concrètes, Apple et Google doivent équilibrer la protection des données des utilisateurs avec les demandes de sécurité publique. La pression politique pourrait inciter les deux géants à revoir leurs politiques pour contribuer davantage à la lutte contre le vol de smartphones.



