Apple pourrait choisir Samsung pour le capteur photo de l’iPhone 18

Apple envisagerait de confier à Samsung la production du capteur photo de son futur iPhone 18. Une décision stratégique qui marquerait un tournant majeur, rompant avec la dépendance historique à Sony et s’inscrivant dans la volonté de relocaliser une partie de sa chaîne de production aux États-Unis.

Apple pourrait équiper l’iPhone 18 de la technologie photo de Samsung

Le Financial Times rapporte que Samsung produirait des capteurs d’image sophistiqués pour l’iPhone 18, dans le cadre de la relocalisation de certaines unités de production d’Apple aux États-Unis.

En effet, Apple a annoncé un engagement massif de 600 milliards de dollars d’investissement dans la fabrication américaine sur quatre ans, dont 100 milliards supplémentaires annoncés récemment. Ce mouvement s’inscrit notamment dans une stratégie visant à contrecarrer les droits de douane à 100 % sur les puces importées, introduits par l’administration américaine.

Concrètement, le partenariat avec Samsung porterait sur la fabrication, dans son usine d’Austin (Texas), de capteurs d’image empilés sur trois couches (une technologie innovante jamais déployée à cette échelle). Ces modules promettent des performances supérieures : densité de pixels accrue, meilleure captation en faible luminosité, vitesse de lecture élevée, consommation énergétique réduite et plage dynamique élargie.

Cela pourrait marquer une rupture avec Sony, fournisseur exclusif des capteurs pour iPhone jusqu’à présent, dont les produits sont fabriqués au Japon et susceptibles d’être pénalisés par les nouvelles taxes. Samsung étant également excellent dans le domaine, cela ne devrait pas poser de soucis pour continuer à faire évoluer la partie photo sur l'iPhone. Un point sur lequel Apple n'a bien évidemment pas le droit à l'erreur.

Pour rappel, une première rumeur circule déjà sur l’iPhone 18 Pro. Son écran conserverait les mêmes dimensions que celui de l’iPhone 17 Pro, attendu dans un mois, et que celui de l’iPhone 16 Pro que nous utilisons actuellement. Réponse en septembre 2026.