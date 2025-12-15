iOS 26.3 : Apple prépare le transfert des notifications vers les appareils tiers

La première bêta d’iOS 26.3 dévoile une nouvelle fonctionnalité majeure imposée par l’Union européenne : le transfert des notifications vers les appareils tiers.

iOS 26.3 : Apple dévoile le transfert des notifications vers les appareils tiers

Avec l’arrivée ce soir de la première bêta d’iOS 26.3, Apple vient d’ajouter une nouvelle option dans les réglages qui se nomme « Transfert des notifications ». Cette fonctionnalité, imposée par l’Union européenne dans le cadre du Digital Markets Act, permettra aux utilisateurs de transférer leurs notifications iPhone vers des appareils tiers comme les montres connectées non-Apple.



Cette nouvelle interface se trouve dans les réglages sous « Notifications » et permet aux utilisateurs de choisir un appareil tiers qui recevra les notifications transférées depuis leur iPhone. La fonction repose sur un nouveau framework public appelé « AccessoryNotifications » en anglais, qui n’est pas encore documenté sur le portail développeur d’Apple.

Apple a manifesté ses préoccupations concernant cette obligation européenne, estimant qu’elle représente une menace sérieuse pour la vie privée et la sécurité des utilisateurs. Selon la firme de Cupertino, cette fonctionnalité exposerait le contenu des messages, emails, alertes médicales et toutes les notifications reçues par l’utilisateur à des entreprises tierces, même à des données auxquelles Apple n’a actuellement pas accès.



La nouvelle interface permettra aux utilisateurs de contrôler quelles applications sont autorisées à transférer leurs notifications vers un appareil tiers, de manière similaire aux réglages de notifications par application sur Apple Watch. Attention, une limitation importante de l’implémentation actuelle est que le transfert de notifications ne fonctionne qu’avec un seul accessoire à la fois.



Apple précise clairement que « les notifications n’apparaîtront pas sur Apple Watch pendant que le transfert de notifications est activé ». Lors de la configuration, Apple informera également les utilisateurs que « les notifications incluent le nom de l’application et tout le contenu dans la notification », sans toutefois présenter la fonctionnalité comme une menace directe pour la vie privée ou la sécurité.