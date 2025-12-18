Apple prépare un iMac 24 pouces avec écran OLED plus lumineux

Selon un nouveau rapport coréen publié par The Elec, Apple développe actuellement un iMac de 24 pouces équipé d'un écran OLED, avec une date butoir calée sur fin 2027. Apple a envoyé des demandes d'informations à Samsung Display et LG Display pour le développement d'un panneau OLED de 24 pouces destiné à l'iMac. Les modèles actuels de 24 pouces utilisent un écran Retina 4,5K LCD avec rétroéclairage LED.

Un passage à l'OLED en 2027 ou 2028

Les spécifications discutées entre la firme américaine et ses fournisseurs coréens incluent une luminosité de 600 nits et une densité de pixels de 218 PPI. Cela correspondrait à la résolution actuelle de l'iMac 24 pouces, mais offrirait une augmentation de 20 % de la luminosité par rapport aux 500 nits maximum de l'écran Retina 4,5K existant, le rendant équivalent à la luminosité de l'Apple Studio Display (qui utilise toutefois un panneau LCD inférieur).



La technologie OLED présente évidemment d'autres avantages, tels que des noirs plus profonds avec un contraste supérieur, une meilleure efficacité énergétique et des couleurs plus fidèles.

Il s'agit du premier rapport indiquant qu'Apple prévoit d'intégrer la technologie OLED à sa gamme d'ordinateurs de bureau tout-en-un. L'entreprise s'est déjà engagée à utiliser des écrans OLED pour les futurs modèles de MacBook Pro M6, avec des versions 14 et 16 pouces prévues pour entrer en production l'année prochaine sur la ligne de fabrication de 8e génération de Samsung Display. Des versions OLED des MacBook Air devraient suivre.



Pour l'écran de l'iMac, Samsung et LG Display devraient proposer leurs technologies OLED grand format respectives plutôt que la méthode RGB OLED traditionnellement préférée par Apple. Samsung pourrait promouvoir ses panneaux QD-OLED (à points quantiques), tandis que LG Display proposerait sa solution W-OLED (blanc). Les QD-OLED produisent les couleurs en faisant passer la lumière bleue à travers une couche de conversion de couleur à points quantiques, tandis que les W-OLED passent la lumière blanche à travers des filtres de couleur RGBW. Les deux fabricants développeraient des configurations à 5 couches ajoutant une couche verte supplémentaire pour améliorer la luminosité par rapport aux designs actuels à 4 couches.



Le rapport indique qu'Apple préfère le RGB OLED, où la lumière et la couleur sont générées au niveau des sous-pixels, mais cette technologie n'est pas encore au point pour les tailles de 20 à 30 pouces nécessaires aux écrans de bureau. Les deux fournisseurs exploreraient le RGB OLED comme option à plus long terme.



Apple vise à achever le développement du panneau OLED pour l'iMac d'ici 2027, mais le produit final pourrait être lancé plus tard. Un rapport récent mais distinct affirme qu'Apple développe un iMac Pro avec la puce M5 Max, mais toujours avec une dalle LCD. Apple pourrait rafraîchir l'iMac 24 pouces standard avec une puce M5 mise à jour l'année prochaine.