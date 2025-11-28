Intel devrait produire des puces M pour Apple dès 2027

Bien que toute la gamme Mac fonctionne désormais avec le silicium propriétaire d’Apple, de nouvelles informations laissent entendre un possible dégel des relations avec Intel, limité toutefois à la fabrication et non à la conception. De quoi seconder TSMC dans la production des processeurs maisons lancés en 2020, date de la rupture avec les composants d'Intel.

Une surprise !

L’analyste réputé de la chaîne logistique, Ming-Chi Kuo, a révélé aujourd’hui sur X qu’Intel pourrait commencer à produire les processeurs M-series d’entrée de gamme d’Apple dès mi-2027, après la signature d’un accord de confidentialité et l’accès au kit de conception du procédé Intel 18A.

Si cette rumeur se confirme, Intel pourrait fabriquer les variantes M6 ou M7 destinées aux appareils les plus abordables, tels que le MacBook Air, l’iPad Air et l’iPad Pro. Contrairement aux anciennes puces x86 entièrement conçues par Intel pour les Mac, ces puces à architecture Arm resteraient la propriété intellectuelle d’Apple ; Intel n’agirait que comme fondeur.



TSMC, partenaire historique et principal fabricant d’Apple, conserverait la grande majorité de la production des puces M, en particulier pour les modèles haut de gamme. Selon Kuo, les volumes initiaux confiés à Intel se situeraient entre 15 et 20 millions d’unités par an en 2026-2027.



Ce virage stratégique, d’après l'analyste, permettrait de répondre aux attentes de l’administration Trump entrante en matière de produits « Made in USA » tout en diversifiant la chaîne d’approvisionnement d’Apple face aux tensions géopolitiques. Le divorce avec Intel avait débuté en 2020 ; depuis, les puces Md’Apple sont reconnues pour leur efficacité et leurs performances de pointe. L’entreprise a d’ailleurs confirmé que macOS Tahoe sera la dernière version majeure à prendre en charge les Mac Intel à architecture x86.