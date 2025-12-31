Le MacBook Air 2020 est vintage, comme l'iPhone 11 Pro, l'Apple Watch 5 et l'iPad Air 3

Apple a mis à jour sa liste de produits vintage en y ajoutant le dernier MacBook Air 13 pouces équipé d’un processeur Intel, toutes les variantes de l’Apple Watch Series 5, ainsi que plusieurs autres appareils. L’iPhone 11 Pro rejoint également cette liste, après l’ajout de l’iPhone 11 Pro Max plus tôt dans l’année.

Produits nouvellement classés vintage

Les modèles suivants ont été déclarés vintage sur le site d'Apple au 31 décembre 2025 :

MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020)

iPhone 8 Plus (128 Go) – les autres capacités de stockage étaient déjà vintage

iPhone 11 Pro

iPad Air (3ᵉ génération, Wi-Fi + Cellular) – les modèles Wi-Fi seuls ne sont pas encore vintage

Apple Watch Series 5 (Aluminium, 40 mm et 44 mm)

Apple Watch Series 5 (Céramique, 40 mm et 44 mm)

Apple Watch Series 5 (Hermès, 40 mm et 44 mm)

Apple Watch Series 5 (Nike, 40 mm et 44 mm)

Apple Watch Series 5 (Acier inoxydable, 40 mm et 44 mm)

Apple Watch Series 5 (Titane, 40 mm et 44 mm)

Le MacBook Air de 2020 marquait la fin de la gamme MacBook Air équipée de processeurs Intel. Lancé en mars 2020, il proposait au choix un processeur Intel Core i3 double cœur à 1,1 GHz, Core i5 quadricœur à 1,1 GHz ou Core i7 quadricœur à 1,2 GHz. Il n’est resté au catalogue que huit mois avant d’être retiré en novembre 2020, lors du lancement du premier MacBook Air avec puce M1.



Apple classe un produit comme vintage lorsqu’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la fin de sa commercialisation. Les réparations peuvent encore être effectuées dans les Apple Store et chez les prestataires agréés Apple, mais uniquement tant que des pièces sont disponibles.

Mise à jour obsolète

Par ailleurs, Apple a fait passer les écouteurs Beats Solo3 Wireless en édition spéciale Mickey Mouse (lancés en 2018 pour le 90ᵉ anniversaire de la souris) de la catégorie vintage à la catégorie obsolète. Les produits obsolètes – ceux dont la commercialisation a cessé depuis plus de sept ans – ne bénéficient plus en général de service matériel. Les ordinateurs portables Mac peuvent toutefois prétendre à une période de réparation limitée à la batterie jusqu’à 10 ans après leur retrait du catalogue, sous réserve de disponibilité des pièces.