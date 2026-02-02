Les MacBook Pro M5 Pro et Max sortiront dans quelques jours pour macOS 26.3

L'attente touche peut-être à sa fin pour tous ceux qui patientent pour renouveler leur machine. Alors que nous sommes en février 2026, les indices se multiplient concernant l'arrivée des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Apple semble orchestrer un lancement matériel synchronisé avec sa prochaine mise à jour logicielle majeure, confirmant une disponibilité très prochaine des puces Apple Silicon de nouvelle génération.

Un calendrier calé sur le cycle logiciel

Selon les informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, souvent très fiable sur les plans de la firme de Cupertino, les nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max devraient débarquer durant le cycle de vie de macOS 26.3. On pensait que ces nouveaux MacBook verraient le jour à l'occasion de la sortie de l'abonnement Creator Studio mais le fait esr qu'on s'est trompé.

Actuellement en phase de test bêta, cette version du système d'exploitation est attendue pour une sortie publique entre février et mars. Les nouveaux modèles, identifiés en interne sous les noms de code J714 et J716, suivraient donc cette fenêtre de tir. Un indice supplémentaire ne trompe pas : les stocks des configurations haut de gamme actuelles (M4 Pro et Max) commencent à se raréfier chez les revendeurs, un signe classique qui précède souvent un renouvellement de gamme imminent. En plus, Apple a récemment changé la page de configuration des Mac la calquer sur le modèle de l'iPad.

Une évolution de puissance avant la refonte ?

Si vous espérez un changement radical de design dès ce mois-ci, vous risquez d'être déçu. Cette mise à jour de début 2026 s'annonce avant tout comme un gain de performance pure grâce à l'architecture M5. Apple semble conserver le châssis actuel, éprouvé et apprécié pour sa connectique complète.

Les bruits de couloir les plus persistants indiquent que la véritable métamorphose de la gamme (incluant potentiellement des écrans OLED tactiles, un design affiné et l'arrivée des puces M6) serait plutôt programmée pour la fin de l'année 2026, voire le début 2027. L'achat de ces nouveaux modèles M5 dépendra donc de vos besoins immédiats en puissance brute par rapport à votre envie de nouveautés ergonomiques futures.