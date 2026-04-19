MacBook Pro M6 : une sortie fin 2026 abandonnée, place à 2027

Le futur MacBook Pro M6 avec écran tactile prend du retard, initialement attendu fin 2026, son lancement pourrait finalement être repoussé à 2027 en raison de pénuries persistantes de composants.

MacBook Pro M6 : la refonte majeure également victime des pénuries

Décidément, la newsletter dominicale de Mark Gurman apporte ce week-end son lot de mauvaises nouvelles pour les amateurs de Mac. Après le Mac Studio M5 repoussé à octobre pour cause de tensions sur les composants, c’est au tour du MacBook Pro nouvelle génération d’être affecté par les mêmes contraintes d’approvisionnement. Selon Bloomberg, son lancement pourrait finalement glisser vers le début de l’année 2027. La rumeur initiale évoquait fin 2026.



Ce MacBook Pro est l’un des produits les plus attendus dans la gamme Apple depuis plusieurs années. Il devait marquer une rupture nette avec l’existant en embarquant un écran OLED, une encoche Dynamic Island, un écran tactile et les puces M6 Pro et M6 Max. Il précise aujourd’hui que le scénario le plus probable penche désormais vers la seconde partie de cette fourchette, en raison des pénuries de RAM et de stockage SSD qui touchent l’ensemble de l’industrie.

Ce n’est donc pas un problème logiciel qui est en cause. Gurman confirme que macOS 27 intégrera bien les adaptations nécessaires à l’interface tactile dès cet automne, avec notamment des menus contextuels repensés et des boutons de la barre de menus redimensionnés dynamiquement. Encore une fois, le retard est exclusivement lié à la chaîne de fabrication.



La question du positionnement commercial reste entière. Face à l’ampleur des nouveautés, Apple pourrait choisir de lancer ce MacBook Pro OLED comme une nouvelle déclinaison haut de gamme, à un tarif supérieur, tout en maintenant les modèles M5 actuels au catalogue à leurs prix d’origine. Une stratégie qui aurait également l’avantage d’étaler la demande sur des stocks potentiellement limités.