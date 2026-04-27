iPhone Ultra et MacBook Ultra arrivent bien en 2026

  • auteurAlban Martin
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macbook pro m4 iconApple s’apprête à révolutionner son catalogue avec l’extension de la marque Ultra. Selon plusieurs sources concordantes dont Macworld, le premier iPhone pliable ne s’appellera pas « iPhone Fold » mais bien iPhone Ultra, et un MacBook Ultra viendra compléter la gamme haut de gamme dès cette année ou début 2027.

iPhone Ultra : le premier iPhone pliable premium

Le futur iPhone Ultra adoptera un format livre avec :

  • Écran externe d’environ 5,3 à 5,5 pouces (iPhone mini)
  • Écran interne pliable de 7,7 à 7,8 pouces (iPad mini)
  • Technologie d’écran quasi sans pli visible grâce à une colle haute technologie (OCA – Optically Clear Adhesive) très avancée
  • Puce A20 Pro
  • Modem C2
  • Touch ID intégré au bouton latéral
  • Appareils photo principal + Ultra Grand-Angle + caméras avant sur chaque écran
  • Fonctionnalités iOS 27 optimisées pour le multitâche côte à côte

Lancement prévu en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max.

Prix estimé : à partir de 2 000 $ (environ 2 000-2 400 € en France selon les configurations).

iphone ultra concept blanc isoft

MacBook Ultra : un nouveau modèle ultra-premium

Le MacBook Ultra sera positionné au-dessus du MacBook Pro. Il devrait proposer :

  • Nouvel écran OLED TACTILE !
  • Dynamic Island
  • Design industriel inédit
  • Probablement puce M6 Max (ou plus)
  • Modem cellulaire C2 en option

Le lancement est visé fin 2026, mais pourrait glisser début 2027 en raison de contraintes d’approvisionnement en mémoire.

macbook ultra concept isoft

Pourquoi Apple choisit la marque Ultra ?

Apple veut créer une gamme très haut de gamme claire : Watch Ultra, iPhone Ultra, MacBook Ultra, puce M3 Ultra… Le nom « Ultra » symbolise le summum de la performance, du design et de l’innovation chez Apple.

Selon nous, c’est une excellente stratégie. En évitant le nom « Fold » trop générique, Apple positionne son premier iPhone pliable comme un produit ultra-premium et distinct. L’accent mis sur un pli quasi invisible grâce à une colle sophistiquée montre à quel point la marque a attendu d’avoir une vraie différenciation.Le MacBook Ultra avec écran OLED tactile pourrait aussi être un game-changer pour les créatifs et les pros. 2026 et 2027 s’annoncent comme des années historiques pour Apple.

8 réactions

GuiJacq - iPhone premium

@Pf76
Bien d’accord, c’est certainement pour ajouter faceID l’année prochaine pour la version 2…! 😅

27/04/2026 à 20h50

Pf76 - iPhone

En quoi un iPhone premium serait mieux avec Touch ID face à Face ID ? C’est tellement peu fiable Touch ID. Le nombre de fois que mon empreinte n’était pas lisible sur iPhone 7 ! (J’avais un travail manuel et mes empreintes était souvent illisible). Qu’on ne me dise pas que c’est du au pliable vu le prix de malade qu il vas couter j’ose espérer que Apple puisse y glisser 2 capteur Face ID en mode plié et ouvert. Il n’y a rien de premium à régresser dans la technologie faute de faisabilité ou coup.

27/04/2026 à 20h33

Rezls - iPhone premium

Je ne comprends pas l’idée du MacBook Tactile… hors usage dessin etc, quel intérêt ?

27/04/2026 à 20h00

Paul_mltn - iPhone premium

Dans le titre : « arrivent bien en 2026 », puis plus bas pour le MacBook Ultra « pourrait glisser à 2027 » 😅

27/04/2026 à 19h32

Zeego - iPhone premium

"gneu gneu c'est pour les riches lol" comme dirait l'autre...

Cette gamme Ultra ne sera pas pour le commun des mortels, donc on ne va pas débattre plus longtemps sur le prix délirant de l'iPhone Ultra ou du MacBook Ultra...

27/04/2026 à 19h31

911po - iPhone premium

À la place de l’iPhone air je prendrais surement celui-ci 👍

27/04/2026 à 19h13

David Xnov - iPhone

Y a une coquille dans l’article, concernant le MacBook ultra
, il serait équipier d’un M5 max. Plutôt les nouvel puce M6 pro, max voir ultra qui devrait arriver fin d’année.

27/04/2026 à 19h13

-YoYo- - iPhone

Je vais vendre un rein

27/04/2026 à 18h35

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