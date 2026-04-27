iPhone Ultra et MacBook Ultra arrivent bien en 2026

Apple s’apprête à révolutionner son catalogue avec l’extension de la marque Ultra. Selon plusieurs sources concordantes dont Macworld, le premier iPhone pliable ne s’appellera pas « iPhone Fold » mais bien iPhone Ultra, et un MacBook Ultra viendra compléter la gamme haut de gamme dès cette année ou début 2027.

iPhone Ultra : le premier iPhone pliable premium

Le futur iPhone Ultra adoptera un format livre avec :

Écran externe d’environ 5,3 à 5,5 pouces (iPhone mini)

Écran interne pliable de 7,7 à 7,8 pouces (iPad mini)

Technologie d’écran quasi sans pli visible grâce à une colle haute technologie (OCA – Optically Clear Adhesive) très avancée

Puce A20 Pro

Modem C2

Touch ID intégré au bouton latéral

Appareils photo principal + Ultra Grand-Angle + caméras avant sur chaque écran

Fonctionnalités iOS 27 optimisées pour le multitâche côte à côte

Lancement prévu en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max.



Prix estimé : à partir de 2 000 $ (environ 2 000-2 400 € en France selon les configurations).

MacBook Ultra : un nouveau modèle ultra-premium

Le MacBook Ultra sera positionné au-dessus du MacBook Pro. Il devrait proposer :

Nouvel écran OLED TACTILE !

Dynamic Island

Design industriel inédit

Probablement puce M6 Max (ou plus)

Modem cellulaire C2 en option

Le lancement est visé fin 2026, mais pourrait glisser début 2027 en raison de contraintes d’approvisionnement en mémoire.

Pourquoi Apple choisit la marque Ultra ?

Apple veut créer une gamme très haut de gamme claire : Watch Ultra, iPhone Ultra, MacBook Ultra, puce M3 Ultra… Le nom « Ultra » symbolise le summum de la performance, du design et de l’innovation chez Apple.



Selon nous, c’est une excellente stratégie. En évitant le nom « Fold » trop générique, Apple positionne son premier iPhone pliable comme un produit ultra-premium et distinct. L’accent mis sur un pli quasi invisible grâce à une colle sophistiquée montre à quel point la marque a attendu d’avoir une vraie différenciation.Le MacBook Ultra avec écran OLED tactile pourrait aussi être un game-changer pour les créatifs et les pros. 2026 et 2027 s’annoncent comme des années historiques pour Apple.