iPhone Ultra et MacBook Ultra arrivent bien en 2026
- Alban Martin
- Il y a 5 heures (Màj À l'instant)
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Apple s’apprête à révolutionner son catalogue avec l’extension de la marque Ultra. Selon plusieurs sources concordantes dont Macworld, le premier iPhone pliable ne s’appellera pas « iPhone Fold » mais bien iPhone Ultra, et un MacBook Ultra viendra compléter la gamme haut de gamme dès cette année ou début 2027.
iPhone Ultra : le premier iPhone pliable premium
Le futur iPhone Ultra adoptera un format livre avec :
- Écran externe d’environ 5,3 à 5,5 pouces (iPhone mini)
- Écran interne pliable de 7,7 à 7,8 pouces (iPad mini)
- Technologie d’écran quasi sans pli visible grâce à une colle haute technologie (OCA – Optically Clear Adhesive) très avancée
- Puce A20 Pro
- Modem C2
- Touch ID intégré au bouton latéral
- Appareils photo principal + Ultra Grand-Angle + caméras avant sur chaque écran
- Fonctionnalités iOS 27 optimisées pour le multitâche côte à côte
Lancement prévu en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max.
Prix estimé : à partir de 2 000 $ (environ 2 000-2 400 € en France selon les configurations).
MacBook Ultra : un nouveau modèle ultra-premium
Le MacBook Ultra sera positionné au-dessus du MacBook Pro. Il devrait proposer :
- Nouvel écran OLED TACTILE !
- Dynamic Island
- Design industriel inédit
- Probablement puce M6 Max (ou plus)
- Modem cellulaire C2 en option
Le lancement est visé fin 2026, mais pourrait glisser début 2027 en raison de contraintes d’approvisionnement en mémoire.
Pourquoi Apple choisit la marque Ultra ?
Apple veut créer une gamme très haut de gamme claire : Watch Ultra, iPhone Ultra, MacBook Ultra, puce M3 Ultra… Le nom « Ultra » symbolise le summum de la performance, du design et de l’innovation chez Apple.
Selon nous, c’est une excellente stratégie. En évitant le nom « Fold » trop générique, Apple positionne son premier iPhone pliable comme un produit ultra-premium et distinct. L’accent mis sur un pli quasi invisible grâce à une colle sophistiquée montre à quel point la marque a attendu d’avoir une vraie différenciation.Le MacBook Ultra avec écran OLED tactile pourrait aussi être un game-changer pour les créatifs et les pros. 2026 et 2027 s’annoncent comme des années historiques pour Apple.