L'iPhone Fold d'Apple aurait un écran auto-réparateur

On le sait, Apple intensifie ses efforts pour rendre l'écran de son futur iPhone Fold ultra-résistant et quasi sans pli visible. Un nouveau rapport de la chaîne d'approvisionnement révèle des mesures supplémentaires pour protéger l'écran pliable et minimiser le fameux « pli » qui a longtemps freiné l'arrivée d'un smartphone pliable chez les amis de Tim Cook.

Ne pas reproduire le fiasco du premier Samsung Galaxy Fold

Les premiers téléphones pliables, comme le Samsung Galaxy Fold original lancé en 2019, ont été marqués par des problèmes majeurs de durabilité. Quelques jours après l'envoi des unités de test, des pannes d'écran ont été signalées en masse. Samsung a dû retarder le lancement, rappeler les appareils et finalement annuler toutes les précommandes. Cet échec reste aujourd'hui un cas d'école en ingénierie.



Apple a observé tout cela de près, pendant plus de sept ans. La société a longtemps repoussé le lancement de son iPhone pliable, refusant plusieurs prototypes fournis par Samsung Display jusqu'à obtenir satisfaction sur la visibilité du pli. Les ingénieurs d'Apple ont collaboré étroitement avec le coréen sur le mécanisme de charnière pour mieux protéger l'écran.

Des rapports antérieurs indiquaient déjà qu'Apple prévoyait :

Un repositionnement des boutons pour limiter les risques sur les câbles flexibles lors du pliage.

Un écran beaucoup plus robuste.

Aujourd'hui, le leaker Digital Chat Station apporte de nouveaux détails prometteurs :

Verre auto-cicatrisant (self-healing glass) pour réparer automatiquement les micro-rayures.

(self-healing glass) pour réparer automatiquement les micro-rayures. Charnière sans couture (seamless hinge) pour un pliage fluide.

Architecture en double couche de verre UTG/UFG (Ultra-Thin Glass / Ultra-Flexible Glass) : l'écran est sandwiché entre deux couches de verre, évitant tout contact direct avec la charnière. Cela améliore la fiabilité mécanique et réduit encore la visibilité du pli au fil du temps.

Ces avancées visent à offrir une expérience sans compromis, loin des faiblesses des premiers pliables. Le coup de l'écran auto-réparateur, tel le T1000 dans Terminator, nous fait rêver et, il faut l'avouer, paraît peu probable à date. Mais si Apple y parvenait, ce serait un argument massue !

Un lancement attendu fin 2026, potentiellement décalé

L'iPhone Fold devrait arriver en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro, même si certaines rumeurs évoquent un report à décembre 2026 ou début 2027 pour peaufiner les derniers détails. L'Oppo Find N6 a d'ailleurs récemment donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un pliable premium moderne, tout comme l'écran pliable nouvelle génération de Samsung lors du MWC 2026.



Apple semble déterminé à surpasser la concurrence avec un écran quasi sans pli et une durabilité exemplaire. Reste à voir si ce iPhone Fold marquera le vrai tournant des smartphones pliables grand public. Affaire à suivre !