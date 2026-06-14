Pourquoi Siri AI est interdit en Europe ?

Chaque région du monde dispose de son propre cadre réglementaire, avec ses forces et ses limites. En ce qui concerne l’Union européenne, il faut reconnaître que sa principale faiblesse réside souvent dans la lenteur de ses processus décisionnels et dans les difficultés qu’elle rencontre à suivre le rythme de la concurrence mondiale. Le débat particulièrement vif autour de l’intégration de l’IA à Siri en apporte une nouvelle illustration.

Siri AI bloqué en Europe : la sécurité contre le choix, qui a raison ?

La WWDC 2026 devait marquer le grand retour de Siri sur le devant de la scène, enfin propulsé par une intelligence artificielle conversationnelle digne de ce nom et capable de rivaliser avec ChatGPT ou Gemini. Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs européens : avec iOS 27 et iPadOS 27, Siri AI ne sera tout simplement pas disponible dans l’Union européenne, et Apple ne donne aucune date de lancement.

Le point de vue d'Apple

Apple pointe directement du doigt le Digital Markets Act (DMA). Selon Cupertino et notamment Greg Joswiak (cf vidéo en fin d’article), le règlement européen imposerait d’ouvrir Siri à des assistants concurrents avec un accès quasi illimité aux données personnelles des utilisateurs, à leurs messages, à leurs fichiers et à certaines fonctions système sensibles. Une exigence qu’Apple juge incompatible avec son modèle de sécurité, fondé sur le traitement local des données et le Private Cloud Compute, censé étendre la confidentialité de l’iPhone jusqu’au cloud. L’entreprise affirme avoir proposé un système intermédiaire baptisé Trusted System Agent, qui aurait permis aux assistants tiers d’accéder aux mêmes fonctions que Siri tout en passant par une couche de sécurité supplémentaire, ainsi qu’un déploiement progressif étalé sur 18 mois. Bruxelles aurait rejeté l’ensemble de ces propositions, sans en détailler publiquement les raisons techniques...

Le point de vue de l'Europe

La Commission européenne, elle, renvoie la responsabilité entièrement à Apple. Par la voix de son porte-parole, elle affirme que rien dans le DMA n’empêche le lancement de Siri AI en Europe, et que c’est Apple qui n’a tout simplement pas su, ou pas voulu, développer une solution conforme aux standards européens de confidentialité et de sécurité. Pour la Commission, demander une exemption pure et simple, ou même une modification, n’est pas une option recevable.

Conclusion

Au-delà de ce bras de fer où chacun renvoie la faute à l’autre, le vrai sujet porte sur la philosophie même de l’écosystème Apple. La marque a construit sa réputation sur un environnement fermé, où chaque brique logicielle est contrôlée de bout en bout, justement pour limiter les surfaces d’attaque. C’est ce verrouillage qui distingue l’iPhone du reste du marché et qui rassure une bonne partie de sa clientèle. Forcer une ouverture totale à des IA tierces, sans garde-fou technique éprouvé et accepté par toutes les parties, reviendrait à fragiliser ce qui fait la valeur du produit pour des millions d’utilisateurs qui l’ont choisi précisément pour cette raison.

Mais ce qui frappe surtout dans ce dossier, c’est l’incohérence persistante de l’Europe face au reste du monde. Aux États-Unis et partout ailleurs (hormis la Chine), Siri AI sera disponible dès cet automne avec iOS 27. Seuls les Européens, censés bénéficier d’une réglementation protectrice, se retrouvent privés d’une fonctionnalité majeure, pendant que Bruxelles continue de se féliciter de défendre leurs intérêts. À force de vouloir imposer des standards que ni les constructeurs ni le marché global n’appliquent, l’Europe finit par punir ses propres citoyens, qui se retrouvent technologiquement à la traîne par rapport au reste de la planète. Une fois de plus, la régulation européenne semble avancer en décalage total avec la réalité du marché mondial, au détriment direct des utilisateurs qu’elle prétend protéger.



Ce qui est peut-être le plus préoccupant dans ce dossier, c’est que les positions semblent difficilement conciliables. Apple paraît déterminée à préserver sa vision de la confidentialité, même si cela implique de retarder, voire de renoncer au lancement de Siri AI en Europe. De son côté, l’Union européenne reste attachée à l’application stricte de son cadre réglementaire, malgré les solutions alternatives proposées par l’entreprise. Dans ces conditions, les utilisateurs européens risquent encore d’attendre longtemps avant de pouvoir profiter pleinement de Siri AI.