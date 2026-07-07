iOS 27 permet de suive ses commandes Amazon via le Wallet

Après plusieurs années de discrétion, le suivi de commandes intégré à l'app Cartes d'Apple pourrait enfin gagner en visibilité. Avec la bêta 3 d'iOS 27, Amazon France rejoint la fonctionnalité, permettant d'afficher les informations de livraison directement dans Wallet à partir des e-mails reçus dans Mail.

Amazon France rejoint enfin le suivi de commandes dans Wallet

Le suivi de commandes dans l'app Cartes d'Apple traîne depuis des années une réputation d'outil fantôme. Lancé pour permettre aux marchands de faire remonter leurs livraisons directement dans le Wallet de l'iPhone, il n'a jamais convaincu grand monde en France, y compris chez les grandes enseignes qui auraient pourtant tout intérêt à l'adopter. La bêta 3 d'iOS 27 change potentiellement la donne en y intégrant Amazon France, comme l'ont repéré nos confrères d'iGeneration.



Concrètement, l'app Mail d'Apple peut désormais reconnaître les e-mails de commande envoyés en français par Amazon et proposer de les ajouter au suivi de Cartes. Un bouton dédié apparaît en haut du message, et une fois la commande validée, on retrouve son statut, son transporteur et son identifiant directement dans l'app, sans repasser par la boîte mail. Le traitement se fait en local sur l'iPhone, sans lien direct avec les serveurs d'Amazon.

Ce qui rend l'arrivée d'Amazon intéressante ne tient pas à la technique, elle existait déjà sur iOS 26, mais à l'échelle. Amazon reste de loin le site de commerce le plus utilisé par les Français, bien plus que les enseignes qui avaient déjà activé cette intégration sans jamais réussir à la faire connaître. Le paradoxe est là, Amazon dispose déjà d'un système de notifications très efficace, ce qui limite l'intérêt réel de la fonction pour ses propres clients. Mais son poids symbolique pourrait enfin donner de la visibilité à un outil resté trop discret.



Reste une limite de taille, il faut recevoir les e-mails de commande dans l'app Mail d'Apple pour que cela fonctionne, ce qui exclut d'office les utilisateurs de Gmail ou autres client tiers. L'intégration n'est d'ailleurs pas encore totalement automatique dans cette bêta, il faut parfois ouvrir le mail et valider manuellement l'ajout.



La bêta publique d'iOS 27 est attendue ce mois-ci, avant une sortie finale à l'automne. D'ici là, Apple aura le temps d'affiner cette automatisation encore jeune, mais qui tient enfin sa meilleure chance de trouver son public en France.

Combien de commandes avez-vous suivies depuis l’app Cartes d’Apple ? Personnellement, j’en ai suivi seulement 3 en 4 ans.