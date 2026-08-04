AppleCare+ contre le vol et la perte débarque sur iPad et Apple Watch en France

En supplément du lancement d’AppleCare One, Apple étend, comme prévu la semaine dernière, l’AppleCare+ avec couverture en cas de perte ou de vol à l’iPad et l’Apple Watch en France.

AppleCare+ (perte et vol) entre 2€ et 3€ en + par mois

Apple resserre le filet de sécurité autour de son écosystème. À compter de ce mardi 4 août, la couverture AppleCare+ incluant la protection contre le vol et la perte, jusque là réservée à l'iPhone dans l'Hexagone, s'étend à l'iPad et à l'Apple Watch. La France rejoint l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Australie dans ce déploiement, un signe qu'Apple ne segmente plus ses services par pays isolé mais avance désormais par vagues coordonnées sur plusieurs marchés à la fois.



Concrètement, cette formule couvre jusqu'à deux incidents de vol ou de perte sur douze mois, en plus des réparations illimitées pour dommages accidentels et du remplacement de batterie déjà inclus dans l'AppleCare+ classique. Apple a précisé la franchise à régler pour obtenir un appareil de remplacement : 129 € pour un iPad, contre 119 € pour une Apple Watch. Un écart logique compte tenu du prix moyen plus élevé des tablettes, mais qui reste raisonnable au regard du coût d'un rachat à neuf sans couverture.



La grille tarifaire dévoilée par Apple permet de comparer précisément la formule standard et la version enrichie. Sur l'iPad et l'iPad mini d'entrée de gamme, l'abonnement standard s'affiche à 4,49 € par mois (ou 44,99 € à l'année), contre 6,49 € par mois (64,99 € à l'année) avec la protection vol et perte. L'iPad Air 11 pouces M4 suit une logique similaire, avec 4,99 € par mois en formule classique et 7,49 € par mois en version complète. Sur l'iPad Air 13 pouces M4, les tarifs grimpent respectivement à 5,99 € et 8,49 € par mois.

Les modèles Pro, plus onéreux à remplacer, affichent logiquement l'écart le plus marqué. L'iPad Pro 11 pouces M5 passe de 8,49 € par mois en standard à 11,49 € par mois avec vol et perte, tandis que l'iPad Pro 13 pouces M5 atteint 9,49 € contre 12,49 € par mois. En version annuelle, ce dernier modèle culmine à 124,99 € pour la couverture la plus complète.



Du côté de l'Apple Watch, les montants restent plus contenus. L'Apple Watch SE démarre à 2,99 € par mois en formule standard et 3,99 € par mois avec vol et perte, soit 39,99 € à l'année pour cette dernière option. La Series 11 se positionne à 4,49 € puis 5,99 € par mois selon la formule choisie. Les modèles haut de gamme, Ultra 3, Hermès et Hermès Ultra, partagent le même tarif de 5,49 € par mois en standard et 6,99 € par mois avec la couverture renforcée, soit 69,99 € sur une base annuelle.



Le timing de cette extension n'a rien d'un hasard. Ce lancement coïncide avec l'arrivée d'AppleCare One en France, la formule d'abonnement unique capable de couvrir jusqu'à trois appareils à partir de 20,99 € par mois, extensible à 5,99 € par mois et par appareil supplémentaire. Selon Apple, combiner iPhone, iPad et Apple Watch sous ce contrat unique peut faire économiser jusqu'à 13,48 € par mois comparé à trois abonnements AppleCare+ séparés avec vol et perte souscrits individuellement.



Pour les utilisateurs qui trimballent leur iPad ou leur Apple Watch au quotidien, cette extension comble un vide agaçant depuis des années. Avec une grille tarifaire désormais publique, chacun peut calculer précisément si la formule à l'unité ou le pack AppleCare One s'avère le plus avantageux selon le nombre d'appareils Apple à protéger.