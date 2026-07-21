Apple se serait offert des talents de Qwen pour muscler Siri AI en Chine

Apple pourrait accélérer sa stratégie IA en Chine. Selon une rumeur, la firme de Cupertino aurait recruté plusieurs anciens membres de l'équipe derrière Qwen, le modèle d'IA d'Alibaba, afin de renforcer Siri et Apple Intelligence sur le marché chinois.

Apple viserait les créateurs de Qwen pour accélérer l'IA de Siri

Apple aurait discrètement mis la main sur plusieurs anciens membres de l'équipe ayant conçu la version open source de Qwen, le grand modèle de langage développé par Alibaba. C'est ce qu'affirme Robert Scoble, analyste spécialisé dans l'intelligence artificielle et ancien cadre chez Microsoft, sans toutefois apporter de preuve formelle. À ce jour, ni Apple, ni Alibaba, ni les personnes concernées n'ont réagi à ces informations bien évidemment.



Ces départs interviendraient dans un contexte particulier chez Alibaba. Une récente réorganisation interne aurait fragilisé l'équipe Qwen, avec plusieurs cadres ayant quitté leurs fonctions. Ces vacances de postes auraient ainsi pu faciliter d'éventuelles approches de la part d'Apple.



Ce recrutement supposé s'inscrirait dans la continuité du rapprochement entre les deux entreprises. Apple aurait déjà validé l'intégration de Qwen à Apple Intelligence pour ses utilisateurs chinois, sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro. Alibaba avait précisé que cette intégration permettrait d'accéder aux capacités du modèle, notamment la compréhension et la génération de texte et d'images, directement depuis les outils Apple.

Un second axe de travail concernerait la miniaturisation de l'IA. Apple aurait aussi échangé avec PrismML, une start-up spécialisée dans la compression de modèles. Cette dernière affirme être parvenue à réduire un modèle Qwen d'environ 54 Go à moins de 4 Go (toujours avec 27 milliards de paramètres) ce qui permettrait de le faire tourner directement sur iPhone sans passer par le cloud.



Si ces informations se confirmaient, elles montreraient qu'Apple ne se contenterait pas d'un simple accord commercial avec Alibaba pour rattraper son retard en IA générative. La firme chercherait aussi à s'approprier une partie du savoir-faire technique derrière Qwen, en recrutant directement les personnes qui l'ont conçu.