🔥 AppleCare One débarque en France à 20,99 €

Après avoir été lancé aux États-Unis il y a un an, AppleCare One s’étend désormais à la France, ainsi qu’au Royaume-Uni, à l’Allemagne et à l’Australie. Disponible à partir du 4 août 2026, ce service propose une formule unique pour protéger jusqu’à trois appareils Apple, avec une tarification plus simple et plus avantageuse pour les utilisateurs multi-appareils.

Ce que propose AppleCare One

Avec un seul forfait à 20,99 €, vous pouvez couvrir jusqu’à trois appareils Apple et bénéficier de :

Une couverture contre le vol et la perte (pour iPhone, iPad et Apple Watch)

Des réparations illimitées en cas de dommages accidentels

Le remplacement gratuit de la batterie

Un accès prioritaire au support Apple

Il est également possible d’ajouter des appareils supplémentaires pour 5,99 € par mois et par appareil. Certains accessoires, comme un Apple Pencil ou un clavier Apple pour iPad, peuvent être inclus dans la couverture des dommages accidentels.

Pour qui est-ce intéressant ?

AppleCare One n’est pas forcément avantageux si vous n’avez qu’un seul appareil. Dans ce cas, mieux vaut rester sur AppleCare+ classique.

En revanche, dès que vous possédez deux ou trois appareils (surtout si l’un d’eux est un Mac ou un Vision Pro), le forfait unique devient rapidement plus économique. Les économies peuvent être particulièrement importantes si vous cumulez un iPhone Pro, un iPad Pro et un Mac, par exemple.

Autre avantage majeur : AppleCare One peut couvrir des appareils jusqu’à quatre ans d’âge, à condition qu’ils soient en bon état. Une inspection visuelle en Apple Store peut être demandée dans certains cas.

Les points de vigilance

Vous êtes limité à trois sinistres de vol ou de perte par an.

de vol ou de perte par an. Les utilisateurs déjà abonnés à AppleCare+ pourront basculer vers AppleCare One. Leur ancienne couverture sera alors annulée au profit du nouveau forfait.

Un service plus souple

Contrairement à AppleCare+, qui est généralement réservé aux appareils neufs ou récents (achetés dans les 60 derniers jours), AppleCare One élargit considérablement le périmètre. C’est une vraie évolution pour les utilisateurs qui accumulent plusieurs produits Apple au fil des années.

Les détails complets (prix en euros, conditions exactes et liste des appareils éligibles) sont déjà disponibles sur le site Apple France.

Vous avez plusieurs appareils Apple ? Pensez-vous souscrire à AppleCare One dès son lancement en France ?