AppleCare One arrive bientôt en Europe (dont la France)

Apple a déposé aujourd'hui la marque AppleCare One auprès de l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle). Ce dépôt suggère que l'abonnement multi-appareils, déjà disponible aux États-Unis depuis juillet 2025, pourrait prochainement s'étendre à l'Europe, y compris en France. Une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent une assurance complète pour leurs appareils dotés d’une pomme.

Un forfait unique pour simplifier la protection

Lancé aux US à l’été 2025, AppleCare One est un plan d'abonnement unique couvrant plusieurs appareils Apple (jusqu'à trois au départ, avec possibilité d'en ajouter). Il offre les mêmes avantages qu'AppleCare+ (réparations illimitées en cas d'accident, support prioritaire, remplacement de batterie si capacité < 80 %, etc.), plus la protection contre le vol et la perte désormais étendue à l'iPad et l'Apple Watch (auparavant limitée à l'iPhone).

Principales nouveautés et avantages clés d'AppleCare One :

Couverture flexible : Jusqu'à 3 appareils pour le prix de base, puis +5,99 $ par appareil supplémentaire par mois.

: Jusqu'à 3 appareils pour le prix de base, puis +5,99 $ par appareil supplémentaire par mois. Ajout d'appareils anciens : Possibilité d'inclure des produits jusqu'à 4 ans d'âge (s'ils sont en bon état), contre seulement 60 jours habituellement pour AppleCare+.

: Possibilité d'inclure des produits jusqu'à 4 ans d'âge (s'ils sont en bon état), contre seulement 60 jours habituellement pour AppleCare+. Échanges automatiques : Lors d'un trade-in Apple, l'appareil remplacé est automatiquement retiré du plan et le nouveau ajouté.

: Lors d'un trade-in Apple, l'appareil remplacé est automatiquement retiré du plan et le nouveau ajouté. Tarif fixe : Le prix ne varie pas selon les appareils couverts (iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, etc.). Apple indique jusqu'à 11 $ d'économies mensuelles pour un pack iPhone + iPad + Apple Watch par rapport à des AppleCare+ séparés.

: Le prix ne varie pas selon les appareils couverts (iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, etc.). Apple indique jusqu'à 11 $ d'économies mensuelles pour un pack iPhone + iPad + Apple Watch par rapport à des AppleCare+ séparés. Vol et perte étendus : Inclus pour iPhone, iPad et Apple Watch.

Le dépôt EUIPO (marque acceptée et assignée à un examinateur) n'est pas une confirmation officielle de date de lancement, mais ce type d'enregistrement précède souvent les expansions de services Apple en Europe. Aucune annonce officielle n'a été faite pour l'UE à ce jour (mi-mars 2026), et le service reste exclusivement disponible aux États-Unis.

Prix aux États-Unis (pour référence)

Base : 19,99 $ par mois (couvre jusqu'à 3 appareils).

Appareil supplémentaire : 5,99 $ par mois chacun.

Abonnement sans engagement long terme, résiliable à tout moment.

En France / Europe : prix estimés et comparaison

Aucun prix officiel n'est encore annoncé pour l'Europe. Les tarifs pourraient être adaptés (comme souvent avec les services Apple en €). À titre indicatif :

Base : 21,99 € par mois (couvre jusqu'à 3 appareils).

Appareil supplémentaire : 6,99 € par mois chacun.

Pour comparaison, les prix actuels d'AppleCare+ individuel en France (2026, variables selon modèle) :

- iPhone récent : environ 7,5–11 €/mois (ou 149–199 € en une fois) + option vol/perte.

- iPad : ~79–139 € en une fois.

- Apple Watch : ~65–199 € selon modèle.



Un AppleCare One européen permettrait probablement des économies pour les foyers multi-appareils (économie estimée ~10–15 €/mois pour 3 appareils).



Le lancement pourrait intervenir dans les prochains mois, suivant les tendances d'expansion des services Apple en UE. Rappelons par contre que le bundle Apple One existe partout, avec tous les services par abonnement de la firme.