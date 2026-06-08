Nouveau Siri AI : Voici tous les iPhone, iPad et Mac compatibles avec la version intelligente

Apple a officiellement dévoilé aujourd’hui lors de la WWDC 2026 la nouvelle Siri AI, beaucoup plus intelligente, conversationnelle et personnalisée. Cependant, cette version avancée n’est pas disponible sur tous les appareils. Et encore, certaines fonctionnalités seront réservées aux plus récents.

Les appareils Apple compatibles

iPhone compatibles avec Siri AI

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 16e / 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max

iPhone 17e / 17 / 17 Air / 17 Pro / 17 Pro Max

Certaines fonctionnalités seront exclusives à l'iPhone 17 / Air et iPhone 18 à venir.

iPad compatibles

iPad mini (avec puce A17 Pro)

iPad Air (M1 et plus récent)

iPad Pro (M1 et plus récent)

Certaines fonctionnalités seront exclusives à l'iPad M4 et suivants.

Mac compatibles

Tous les Mac équipés d’une puce M1 ou plus récente (M1, M2, M3, M4, M5). Mais il faudra un M3 pour profiter de tout.

Apple Watch compatibles

La nouvelle Siri AI sera disponible sur Apple Watch, mais uniquement lorsque la montre est connectée à un iPhone compatible à proximité :

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE (3e génération)

Vision Pro

Vision Pro (puce M2)

Vision Pro (puce M5)

Autres précisions importantes

CarPlay : Certaines fonctionnalités de Siri AI seront disponibles lorsque votre iPhone compatible est connecté.

: Certaines fonctionnalités de Siri AI seront disponibles lorsque votre iPhone compatible est connecté. Disponibilité : La nouvelle Siri AI est en version bêta dès aujourd’hui dans les bêtas développeurs d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et visionOS 27. Elle arrivera plus tard sur watchOS 27.

: La nouvelle Siri AI est en version bêta dès aujourd’hui dans les bêtas développeurs d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et visionOS 27. Elle arrivera plus tard sur watchOS 27. Langue : Pour le moment disponible uniquement en anglais.

: Pour le moment disponible uniquement en anglais. Union Européenne : Siri AI ne sera pas disponible au lancement en Europe en raison des contraintes du Digital Markets Act.

Le nouveau Siri sous iOS 27 gardera d’ailleurs le label « bêta » même lors de son lancement officiel cet automne.



Qu’en pensez-vous ? Votre appareil est-il compatible ? Êtes-vous déçu par l’absence de Siri AI sur d’anciens modèles ? Dites-nous en commentaire si vous allez installer la bêta pour tester la nouvelle Siri !