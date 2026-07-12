Nouveautés Mail iOS 27 : recherche intelligente, Siri AI, outils d’écriture et bien plus !

Apple continue de moderniser l’application Mail avec iOS 27. Après des années d’évolutions progressives (comme la refonte de l’interface dans iOS 18 ou les priorisations intelligentes), cette mise à jour apporte enfin des changements concrets et utiles : une recherche bien plus pertinente, une intégration poussée de Siri AI, des outils d’écriture intelligents et des connexions plus fluides avec le reste de l’écosystème Apple. Ces améliorations visent à rendre la gestion des e-mails plus rapide, plus intelligente et moins frustrante au quotidien.

Voici tout ce qui change, avec des exemples concrets et ce que ça change vraiment pour vous.

Recherche complètement repensée : enfin des résultats pertinents

Fini les recherches qui remontent d’abord les pubs ou les anciens mails. Dans iOS 27, l’application Mail utilise le nouveau système de recherche d’iOS, qui classe les résultats par pertinence et intention plutôt que par simple correspondance de mots-clés ou date.

Exemple concret : vous tapez « Amazon » pour retrouver une commande récente → Mail affiche en priorité votre reçu ou confirmation de commande, avant les newsletters marketing du même site.

C’est un soulagement pour tous ceux qui passent du temps à fouiller leur boîte de réception. Cette amélioration est disponible sur tous les iPhone compatibles iOS 27, sans besoin d’Apple Intelligence. Elle s’inscrit dans la lignée des optimisations de recherche déjà vues dans Messages et d’autres apps dans nos précédents articles sur iOS 27. Elle est d’ailleurs disponible depuis la bêta 1.

Siri AI dans Mail : votre assistant personnel pour les e-mails

L’intégration de Siri AI (la nouvelle version plus intelligente de Siri) est l’une des plus attendues. Appuyez longuement sur n’importe quel e-mail et demandez à Siri de :

Résumer le contenu

Retrouver une information précise (numéro de commande, date, etc.)

Suivre un colis

Extraire un numéro de vol

Sauvegarder une photo jointe

Et bien plus

Vous pouvez ensuite faire glisser vers le bas pour continuer la conversation dans l’interface Siri complète. Les échanges sont enregistrés dans l’app Siri.

Siri peut aussi agir directement : supprimer tous les e-mails d’un expéditeur (idéal pour le spam), ajouter des infos à Rappels, etc.

Attention pour les utilisateurs en France et en Europe : comme nous l’expliquions dans nos articles précédents sur Siri AI, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible dans l’Union européenne (ni en Chine) au lancement. Elle arrivera plus tard. En attendant, les améliorations de recherche et de performances sont déjà là pour tout le monde.

Outils d’écriture avec Siri : rédigez comme vous, pas comme une IA

Au-dessus du clavier apparaît l’interface « Écrire avec Siri ». Tapez dessus et Siri peut :

Rédiger un brouillon d’e-mail à votre place

Relire et corriger ce que vous avez écrit

Reformuler ou changer le ton/style

Donner des conseils d’écriture

Le gros plus : Siri s’adapte à votre style d’écriture habituel, votre ponctuation et votre ton. Résultat : les e-mails sonnent vraiment comme vous, et non comme du texte généré par IA.

En prime, l’iPhone signale désormais les fautes d’orthographe ET de grammaire pendant que vous tapez.

Réponses intelligentes plus naturelles (Smart Reply)

Les suggestions de réponse en un clic sont maintenant personnalisées selon votre style d’écriture. Fini les propositions génériques : elles ressemblent vraiment à ce que vous auriez tapé vous-même. Parfait pour répondre vite sans perdre votre personnalité.

Suggestions contextuelles améliorées et ouvertes aux apps tierces

En haut des e-mails, les suggestions intelligentes (ex. : ajouter un vol au Calendrier, voir un itinéraire dans Plans, suivre un colis dans Wallet) ont été redesignées et sont désormais disponibles pour les applications tierces.

Quand plusieurs actions sont possibles, un menu déroulant apparaît. C’est plus flexible et puissant qu’avant.

Call Context : le téléphone qui « sait » de quoi vous parlez

Voici une fonctionnalité très pratique : Call Context fait le lien entre Mail et l’application Téléphone.

Quand vous appelez une entreprise (compagnie aérienne, magasin en ligne…) pour laquelle vous avez un e-mail récent, le Téléphone affiche automatiquement les infos utiles extraites de cet e-mail (numéro de réservation, numéro de commande, etc.).

Tout se fait sur l’appareil, sans analyser votre voix ni envoyer de données. Idéal pour ne plus chercher frénétiquement votre confirmation pendant l’appel.

Améliorations de performances

Apple a aussi travaillé le fond :

Chargement des messages plus rapide

Indexation de recherche plus fiable

Synchronisation des badges « non lus » beaucoup plus stable entre iPhone, iPad et Mac

Mise en forme des listes améliorée

Ces optimisations rendent l’app plus fluide au quotidien, surtout si vous gérez beaucoup d’e-mails ou passez d’un appareil à l’autre.

Exigences et disponibilité

Recherche et performances → tous les iPhone sous iOS 27

Fonctionnalités IA (Siri AI, Écrire avec Siri, Call Context, suggestions contextuelles) → iPhone compatibles Apple Intelligence (iPhone 15 Pro / 15 Pro Max et tous les modèles iPhone 16 / 17 et ultérieurs) avec Apple Intelligence activé.85

Siri AI → pas disponible au lancement en UE et en Chine

Suggestions contextuelles → anglais uniquement au départ

Ces nouveautés sont déjà en test dans les bêtas d’iOS 27 (bêta 3 actuelle). La version finale arrivera cet automne.

On salue donc enfin une recherche qui « comprend vraiment ce qu’on cherche » et l’intégration Siri qui rend Mail plus vivant, bien qu'on l'attende encore en France et en Europe plus largement. Certains espèrent encore plus (détection IA du spam, meilleur support push pour Gmail, etc.), mais ces mises à jour vont clairement dans le bon sens et répondent à des plaintes anciennes sur l’app Mail.

Avec iOS 27, l’application Mail passe d’un outil un peu daté à un assistant vraiment intelligent. Même sans les fonctions IA (pour l’instant limitées en Europe), la recherche améliorée et les gains de performances valent déjà le coup. Si vous utilisez beaucoup Mail, c’est l’une des mises à jour les plus utiles de cette année.

Vous allez tester ces nouveautés en bêta ou attendre la sortie officielle ?

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