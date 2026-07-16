Rakuten va disparaître en France

Une page du e-commerce français se tourne. Après seize longues années, la célèbre place de marché va définitivement stopper ses activités en France.

Rakuten France tire définitivement le rideau sur sa place de marché

Le couperet est tombé. Le Figaro révèle que Rakuten France va cesser son activité de marketplace d'ici la fin de l'année, mettant un terme à seize ans de présence sur le marché français du commerce en ligne. Deux offres de reprise, l'une émanant de Pixmania et l'autre d'un fonds d'investissement étranger, ont été examinées puis écartées par la direction et le CSE, qui y ont rendu un avis défavorable. Faute de repreneur crédible, l'arrêt de la plateforme est désormais acté.



L'histoire de ce site remonte à 2000, sous le nom de PriceMinister, l'un des tout premiers acteurs français de la vente en ligne. Rakuten avait racheté l'entreprise en 2010 pour 200 millions d'euros, avant d'y greffer d'autres marques, dont la liseuse Kobo en 2011. Pour les amateurs de produits Apple, la plateforme représentait aussi un canal parallèle bien connu, où l'on pouvait dénicher des iPhone, iPad ou Mac reconditionnés à des prix parfois plus attractifs que sur les circuits officiels. Cette porte se refermera donc progressivement, renforçant un peu plus la position d'Amazon et de Cdiscount sur le marché de l'occasion et du reconditionné en France.

Environ 180 salariés sont concernés par cette fermeture, qui doit désormais faire l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis à l'administration. Rakuten précise toutefois que ses autres activités françaises et européennes ne sont pas menacées : Kobo, Viber, Rakuten TV, Rakuten Viki, Rakuten Advertising et le centre technologique Rakuten Europe basé à Paris poursuivront leurs opérations normalement.



Cette disparition illustre surtout un basculement plus large du commerce en ligne européen. Face à la puissance logistique d'Amazon et à l'arrivée massive d'acteurs asiatiques comme Temu ou Shein, les marketplaces généralistes de taille intermédiaire peinent de plus en plus à trouver leur place. Le calendrier précis de fermeture ainsi que les modalités pour les vendeurs et acheteurs encore actifs sur la plateforme devraient être communiqués dans les prochaines semaines.