Support magnétique 360 de SMALLRIG : l’accessoire idéal pour la salle de sport et la maison

Pour tous les sportifs qui s’entraînent en salle, à la maison ou en extérieur, filmer ses séances, suivre ses exercices ou simplement regarder du contenu motivant devient bien plus simple avec le bon accessoire pour iPhone. Le support magnétique SMALLRIG réglable est spécialement pensé pour ces usages : solide, ultra-polyvalent et facile à transporter, il accompagne parfaitement vos sessions fitness, musculation, yoga ou cardio à domicile.

Une fabrication premium et une tenue irréprochable

Ce support se distingue par sa qualité de construction excellente. Entièrement conçu dans des matériaux haut de gamme, il reste très léger (seulement 74 grammes). Les aimants sont extrêmement puissants, aussi bien sur la partie MagSafe que sur le support lui-même : aucun risque de chute, même lors de mouvements intenses.

Il inclut un anneau magnétique adhésif pour les smartphones non compatibles MagSafe ou sans coque adaptée. La tête sphérique offre une rotation 360° avec juste ce qu’il faut de résistance pour un positionnement précis et stable.

Polyvalence maximale à la salle et à la maison

Grâce à son système de serrage efficace et progressif (bague facile à visser fort et à dévisser sans outil), il s’adapte à presque tous les smartphones, iPhone en tête. Vous pouvez l’utiliser pour filmer vos exercices sous tous les angles, prendre des photos de vos postures, regarder des vidéos de coaching, écouter de la musique ou passer des appels vidéo. Il trouve sa place sur un banc de musculation, un tapis de sol, un appareil de cardio, un frigo, une machine à laver ou toute surface métallique. Parfait en salle de sport comme à la maison pour vos entraînements quotidiens.

Envie d’améliorer vos sessions et vos contenus fitness ?

Le SMALLRIG est disponible sur Amazon aux alentours de 20 € (selon les promotions). Un excellent rapport qualité/prix pour un accessoire léger, robuste et vraiment polyvalent qui deviendra vite indispensable.

Lien : SMALLRIG sur Amazon.

Qui en commande un ? Pour quel objectif ? Publier vos exploits sur Instagram ?