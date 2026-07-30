TikTok teste Shop Plus à la Prime et une app LimeShorts payante

TikTok teste deux nouveautés payantes aux États-Unis : un abonnement façon Amazon Prime et une appli de micro-dramas.



TikTok multiplie les expérimentations pour monétiser davantage sa plateforme. Deux tests récents ont été repérés : un programme d’abonnement inspiré d’Amazon Prime côté e-commerce, et une application dédiée aux micro-dramas payante.

TikTok Shop Plus : un abonnement façon Amazon Prime

TikTok teste actuellement TikTok Shop Plus, un programme d’adhésion intégré à TikTok Shop. Comme Amazon Prime, il propose des avantages tels que la livraison gratuite, des réductions sur certains produits et des coupons.

Les tarifs testés tournent autour de 6 $, 10 $ ou 15 $ par mois. Dans un exemple observé, un produit de coiffure à environ 57 $ passait à 47 $ pour les membres Plus, avec une livraison en trois jours offerte. Sur un produit de beauté proche de 50 $, une réduction de 5 $ était proposée.

L’objectif est clair : retenir les acheteurs sur l’application. Beaucoup de personnes découvrent un produit sur TikTok, puis partent finaliser l’achat ailleurs (souvent sur Amazon). Avec ce programme, TikTok cherche à capturer davantage de conversions directement dans Shop.

Ce n’est pas une surprise : TikTok a recruté de nombreux anciens d’Amazon et s’inspire régulièrement de ses pratiques (logistique, livraison rapide, etc.). Même si TikTok Shop reste encore loin d’Amazon en volume de ventes aux États-Unis, la plateforme continue de monter en puissance.

LimeShorts : une appli de micro-dramas à 20 $ par semaine

Parallèlement, TikTok teste depuis mars une application payante de micro-dramas baptisée LimeShorts. Les micro-dramas (ou « verticals ») sont de courtes séries feuilletonnantes découpées en épisodes de 1 à 5 minutes.

Le modèle est freemium : les premiers épisodes sont gratuits, puis un paywall apparaît. Les utilisateurs peuvent s’abonner à 20 $ par semaine ou 200 $ par an pour un accès complet, ou débloquer des épisodes à l’unité via des pièces virtuelles (à partir de 5 $ pour 500 pièces).

LimeShorts propose des milliers d’épisodes dans des genres variés (romance, comédie, mystère…) et met en avant du contenu original exclusif. Pour l’instant, le catalogue repose principalement sur des partenaires tiers, avec des titres très typiques du genre (« Knocked Up by My Ex’s Billionaire Uncle », etc.).

Cette appli s’inscrit dans une série d’expériences de TikTok autour des micro-dramas : une autre appli gratuite (PineDrama), un fil dédié dans l’app principale, des collaborations avec des créateurs hollywoodiens, et même du casting pour ses propres séries. Et le pire, c'est que cela peut marcher !

Deux pistes de monétisation complémentaires

D’un côté, TikTok cherche à fidéliser ses acheteurs avec un abonnement e-commerce. De l’autre, il tente de capitaliser sur l’engouement pour les micro-dramas, un marché qui a déjà atteint 1,4 milliard de dollars aux États-Unis l’an dernier.

Ces tests restent pour l’instant limités et pourraient évoluer (notamment les tarifs). Ils montrent toutefois clairement la volonté de ByteDance de diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité et du commerce classique.

Que pensez-vous de ces initiatives ? Un abonnement type Prime sur TikTok ou une appli de micro-dramas payante vous tenterait-il ?



Via

Télécharger l'app gratuite TikTok