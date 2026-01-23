TikTok officiellement vendu aux États-Unis : un rachat qui pose question

TikTok passe officiellement sous contrôle américain avec un nouveau montage actionnarial qui soulève autant de questions qu'il n'apporte de réponses. Après des années de bras de fer entre Washington et Pékin, la plateforme vidéo change officiellement de mains aux États-Unis, mais cette transition forcée illustre les tensions croissantes autour de la souveraineté numérique et du contrôle des données.

Un rachat qui redessine les frontières numériques

ByteDance conserve 19,9% de la nouvelle entité TikTok USDS Joint Venture LLC, tandis que 80,1% passent entre les mains d'un consortium mené par Oracle, Silver Lake et le fonds émirati MGX, chacun détenant 15% du capital. Ce seuil de 20% n'est pas anodin : il permet techniquement de satisfaire les exigences législatives américaines tout en maintenant ByteDance dans la boucle financière. Notez également que Xavier Niel est aussi de la partie même s'il reste minoritaire.

Cette opération pose une question fondamentale sur la fragmentation d'Internet. Si TikTok peut être divisé selon les frontières nationales, qu'en est-il des autres plateformes globales ? Apple, qui opère en Chine selon des règles spécifiques incluant le stockage local des données iCloud, connaît bien ces compromis géopolitiques. La firme de Cupertino a d'ailleurs dû composer avec Pékin en acceptant de stocker les clés de chiffrement sur le territoire chinois, une concession qui avait suscité de vives critiques. D'autres géants comme Google et Amazon ont, eux, renoncé à opérer directement dans l'Empire du Milieu.

Des promesses techniques aux contours flous

Oracle promet de réentraîner l'algorithme de recommandation à partir de zéro sur des données exclusivement américaines, hébergées dans ses propres centres de données. En théorie, cela garantit l'indépendance vis-à-vis de la Chine. En pratique, plusieurs zones d'ombre subsistent. Comment maintenir l'interopérabilité avec TikTok global tout en assurant une étanchéité complète ? Les 200 millions d'utilisateurs américains pourront-ils toujours découvrir des créateurs internationaux avec la même fluidité ? On s'en qu'en matière de technologies, il est très difficile d'ériger des barrières totalement imperméables entre les territoires, en particulier quand il s'agit d'un réseau social.

Le réentraînement algorithmique représente aussi un pari risqué. L'efficacité redoutable de TikTok repose sur des années d'apprentissage machine nourri par des milliards d'interactions mondiales. Repartir de zéro pourrait dégrader significativement l'expérience utilisateur, transformant progressivement la version américaine en un produit distinct et potentiellement moins performant. Les créateurs qui ont bâti leur audience sur la viralité transnationale risquent d'en pâtir et de migrer sur les outils de Meta ou YouTube Shorts. Au final, est-ce que ce ne serait pas l'objectif ?

Les non-dits géopolitiques d'une opération sous contrainte

Cette vente forcée établit un précédent inquiétant. Si les États-Unis peuvent contraindre une entreprise étrangère à céder ses actifs sous menace d'interdiction, quels autres services pourraient subir le même sort ? La Chine ne manquera pas d'utiliser cet épisode pour justifier ses propres restrictions contre les entreprises américaines. Apple, Nvidia et Microsoft opèrent déjà dans un écosystème chinois compartimenté où leurs services et produits sont soit interdits, soit fortement limités.

La présence de MGX, fonds émirati, parmi les investisseurs principaux ajoute une dimension géopolitique supplémentaire. Les Émirats arabes unis naviguent entre influences américaine et chinoise, cherchant à s'imposer comme hub technologique régional. Leur implication dans TikTok pourrait refléter cette stratégie d'équilibre, mais soulève aussi des questions sur les futures orientations de la plateforme.



