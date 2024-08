TikTok attaque le gouvernement des États-Unis en justice pour éviter le blocage

Il y a plusieurs semaines, ByteDance a été invitée par le gouvernement de Joe Biden à vendre les activités américaines de son application TikTok. Si l'entreprise chinoise n'emprunte pas ce chemin, la célèbre app de divertissement (en tête des téléchargements sur l'App Store et le Play Store) sera interdite sur le sol américain et devra être retirée de l'App Store et du Play Store. Face à cette action discriminatoire à son encontre, ByteDance a décidé de... poursuivre le gouvernement américain en justice pour tenter de faire bloquer la loi qui interdirait TikTok !

TikTok compte se battre contre le gouvernement américain

Il y a seulement quelques heures, TikTok a déposé une plainte contre le gouvernement des États-Unis pour contester une nouvelle législation qui contraint sa société mère, ByteDance, à vendre l'application aux États-Unis ou à en subir l'interdiction. Le cœur de cette controverse juridique repose sur la loi récemment adoptée, intitulée "Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act". TikTok assure que cette loi est anticonstitutionnelle, car elle violerait le Premier Amendement de la Constitution des États-Unis, qui protège la liberté d'expression. Les avocats de ByteDance préparent donc une bataille judiciaire axée principalement sur ces fondements constitutionnels.



Dans le dépôt de plainte, ByteDance a vivement critiqué la méthode avec laquelle la loi a été promulguée, l'entreprise dénonce un processus rapide et confidentiel qui manque de transparence et de preuves concrètes. ByteDance rejette les accusations du gouvernement Biden qui suggèrent que TikTok (en tant qu'entreprise chinoise) pourrait être un outil d'espionnage pour le gouvernement de Xi Jinping. Selon ByteDance, aucune preuve tangible n'a été apportée par la Maison-Blanche pour démontrer ces affirmations, qui reposeraient uniquement sur des peurs et des rumeurs.

La législation contestée impose à ByteDance de céder ses intérêts dans TikTok sous un délai de 270 jours. Ce procès est le dernier développement d'une saga de quatre ans durant laquelle le gouvernement américain a maintes fois exprimé des préoccupations quant aux liens de TikTok avec la Chine et les risques potentiels pour la sécurité nationale et la confidentialité des données des citoyens américains.



ByteDance, de son côté, affirme avoir investi plus de 2 milliards de dollars pour sécuriser les données de ses utilisateurs aux États-Unis et avoir coopéré pleinement avec les administrations Trump puis Biden en répondant aux enquêtes et en se présentant devant des commissions pour démontrer son honnêteté et sa transparence.



ByteDance pourrait-il vendre son succès "TikTok" aux États-Unis ? Historiquement, des tentatives de vente des activités américaines de TikTok à des compagnies telles qu'Oracle, Microsoft et Walmart ont échoué. ByteDance a laissé entendre que fermer TikTok aux États-Unis pourrait être une alternative envisagée si la loi est mise en application.



Source

Télécharger l'app gratuite TikTok : Ça commence avec toi