Interdiction de TikTok : les États-Unis seront loin d'être les premiers !

C'est désormais officialisé, ByteDance est dans une course contre-la-montre pour trouver une société qui accepte de racheter les activités américaines de TikTok. Sans trouver un repreneur, le géant chinois du divertissement du smartphone partira des États-Unis sans le moindre dollar en poche. Si l'interdiction d'une des applications les plus populaires est assez insolite, TikTok a déjà été interdit dans plusieurs pays à travers le monde, essentiellement pour des craintes d'espionnage.

TikTok est interdit dans 7 pays

Hier, le gouvernement de Joe Biden a signé un projet de loi qui pourrait interdire l'application TikTok sur l'App Store et le Play Store, rendant inaccessible l'app à ceux qui ne l'ont pas téléchargé. Avant de réaliser cette interdiction, TikTok a 90 jours pour trouver une société américaine (ou d'une autre nationalité) capable de reprendre ses activités aux États-Unis. Cette transaction qui sera probablement de plusieurs milliards de dollars va forcément intéresser des géants comme Microsoft, Apple, Google, Meta... Mais quel prix seront-ils prêts à mettre sur la table, sachant que ByteDance est mis au "pied du mur" et est pressé par un délai de 3 mois ?



Si ByteDance n'arrive pas à vendre ses activités américaines pour TikTok, l'application perdra à la fois sa présence aux États-Unis, mais aussi une grosse partie de ses revenus publicitaires, et ce, de façon progressive, puisque le taux de fréquentation diminuera petit à petit, car plus personne ne pourra télécharger l'application.

Sans grande surprise, ByteDance ne compte pas abandonner les utilisateurs américains, surtout que les États-Unis figurent dans le TOP 5 des pays les plus importants dans les revenus financiers de TikTok. La société a annoncé contester cette décision devant les tribunaux et va mobiliser une armée d'avocats pour faire entendre à la justice que TikTok n'a aucune vocation à "espionner" les utilisateurs américains, mais à les divertir et générer des revenus grâce aux publicités présentes lors du défilement des vidéos.

TikTok n'en est pas à sa première interdiction

Le problème de TikTok, c'est que l'application est chinoise. La Maison-Blanche est terrifiée à l'idée que le gouvernement de Xi Jinping tire les ficelles de TikTok afin d'espionner les utilisateurs américains et récupérer un tas de données personnelles sur eux. N'oublions pas qu'une entreprise chinoise a l'interdiction d'apporter une "transparence" sur les demandes qui viennent du gouvernement. Si la Chine demande des informations à TikTok, seule la direction de ByteDance le saura, mais l'information ne sera jamais rendue publique. Ce manque de transparence ne permet pas d'établir une confiance avec les activités de ByteDance à l'international, ce qui provoque l'éternelle question "et si TikTok n'était pas juste une application de divertissement, mais un outil stratégique de Xi Jinping pour espionner à l'étranger ?" .



Cette question, il n'y a pas que les États-Unis qui se la posent. Le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou encore la Belgique sont aussi préoccupés par TikTok, à tel point que les appareils officiels ont l'interdiction de télécharger TikTok sous peine d'une sanction. Pour l'instant, les pays ci-dessus n'ont pas prononcé une interdiction d'utiliser TikTok aux citoyens, mais cela pourrait changer à l'avenir, surtout si les États-Unis bannissent l'application. On sait bien que les US ont un pouvoir d'influence particulièrement élevé partout dans le monde !

Les pays qui ont déjà officialisé une interdiction

Dans le monde, on retrouve plusieurs pays qui n'ont pas attendu le résultat d'enquêtes sur TikTok, l'application de divertissement est actuellement interdite au :

Népal : le pays a récemment imposé une interdiction sur l'application TikTok, citant des préoccupations majeures concernant la perturbation de l'harmonie sociale et la propagation de contenus jugés indécents. Cette décision a été prise lors d'une réunion du cabinet le 13 novembre 2023. Le gouvernement a exprimé que TikTok était utilisé pour diffuser des contenus qui perturbent l'harmonie sociale, nuisait aux structures familiales et aux relations sociales​. L'interdiction a entraîné une augmentation impressionnante du trafic internet, probablement due à l'utilisation accrue d'applications VPN pour contourner l'interdiction.

Dans le pays, il y a eu une vague d'inquiétude concernant une potentielle volonté de censure et de répression de la liberté d'expression.

Pour le moment, aucun pays européen n'a bloqué TikTok, cependant avec l'interdiction potentiellement imminente aux États-Unis, d'autres pays vont-ils suivre prochainement ? Il y a fort à parier que d'autres interdictions auront lieu en 2024 et dans les années à venir. De son côté, ByteDance affirme encore et encore qu'il n'y a aucun espionnage de la part du gouvernement chinois derrière TikTok. Cependant, si c'était le cas, l'application ne serait pas autorisée à le dire et c'est précisément ce qui laissera planer le doute éternellement.

