TikTok craint une interdiction aux États-Unis et affiche un message dans l’app

TikTok est sans aucun doute l’une des applications les plus populaires aux États-Unis et pourtant elle pose un réel problème de sécurité aux yeux du gouvernement américain. Après avoir été menacé d’interdiction à plusieurs reprises avec l’administration Trump, les menaces continuent avec celle de Biden qui cherche aussi à éjecter la célèbre application des États-Unis. Le problème est toujours le même : TikTok est géré par ByteDance, une entreprise chinoise.

Pour la première fois, TikTok lance une campagne pour mobiliser sa communauté

TikTok se trouve sous la menace sérieuse d’une interdiction aux États-Unis, suite à un projet de loi qui a récemment reçu un soutien unanime de la part des législateurs américains. Le Comité bipartisan de l’énergie et du commerce, composé de 51 membres, a voté à l’unanimité pour faire avancer ce projet de loi, ce qui marque une étape inquiétante vers l’interdiction potentielle de l’application sur le sol américain.



Cette démarche législative survient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité des données et l’influence étrangère. TikTok, propriété de l’entreprise chinoise ByteDance, se retrouve au centre de cette controverse, avec des craintes que les données des utilisateurs américains puissent être compromises ou utilisées à des fins de surveillance ou d’influence par le gouvernement chinois.

Image by qbking77

La prochaine étape cruciale pour ce projet de loi consiste à être débattu au sein de la Chambre des représentants. Si elle passe cette étape, l’avenir de TikTok aux États-Unis pourrait être gravement compromis, avec une possibilité réelle que l’application soit interdite dès cette année. Pour que le projet de loi devienne effectif, il doit être adopté par le Sénat dans la même forme, puis signé par le président Joe Biden.



Le projet de loi en question ne cherche pas à interdire totalement TikTok, mais à imposer une condition majeure qui pourrait en limiter l’accès de manière significative. Le projet vise à contraindre les magasins d’applications, tels que l’App Store et le Play Store, à retirer TikTok de leurs plateformes à moins que ByteDance ne vende l’application à une entreprise américaine. Une telle mesure rendrait TikTok pratiquement inaccessible pour les utilisateurs aux États-Unis, à moins que l’entreprise n’opte pour une solution alternative comme une “web-app” pour contourner ces restrictions.



Face à cette menace imminente, TikTok a pris l’initiative de mobiliser sa gigantesque communauté d’utilisateurs américains. L’entreprise a lancé une campagne, elle affiche depuis plus de 24 heures un message dès le lancement de l’application, invitant ses utilisateurs à contacter leurs représentants au Congrès pour exprimer leur opposition au projet de loi. Par cette action, TikTok espère exercer une pression pour influencer le débat législatif et éviter une interdiction qui pourrait avoir des répercussions majeures non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour des millions d’utilisateurs américains qui utilisent l’application au quotidien pour se connecter, partager et s’exprimer.



Source

Télécharger l'app gratuite TikTok : Ça commence avec toi