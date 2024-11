Donald Trump pourrait sauver TikTok de son bannissement aux États-Unis

1 com

Et si les Etats-Unis étaient moins protectionnistes que prévu ? L'application de partage de vidéos TikTok, très populaire sur l'App Store d'Apple, fait face à une situation complexe dans le pays. Alors qu'un bannissement est prévu pour début 2025, le président élu Donald Trump pourrait bien changer la donne selon de récentes informations.

Un revirement spectaculaire de Trump sur TikTok

La position de Donald Trump concernant TikTok a considérablement évolué depuis son premier mandat. En 2020, il avait signé un décret qualifiant l'application de "menace pour la sécurité nationale", craignant que la Chine puisse l'utiliser pour espionner les citoyens américains. Aujourd'hui, le président élu affiche une position radicalement différente, promettant même de "sauver TikTok" lors de sa campagne.



Cette nouvelle approche s'explique notamment par le succès de Trump sur la plateforme, où il compte désormais plus de 14 millions d'abonnés. Kellyanne Conway, ancienne conseillère de Trump et désormais porte-parole pour TikTok, affirme qu'il existe "de nombreuses façons de tenir la Chine responsable sans aliéner 180 millions d'utilisateurs américains mensuels."



Le Washington Post explique :

Le président élu Donald Trump devrait tenter d'empêcher une éventuelle interdiction de TikTok aux États-Unis l'année prochaine, après avoir promis durant sa campagne électorale de sauver la populaire application de médias sociaux s'il gagnait, selon des personnes familières avec ses opinions sur la question. L'application de partage de vidéos fait face à une échéance en janvier pour trouver un nouveau propriétaire qui ne soit pas basé en Chine, sous peine de perdre l'accès aux utilisateurs américains, conformément à une loi adoptée en avril avec un soutien bipartisan.

Un timing délicat et des options limitées



La situation est d'autant plus complexe que la loi actuelle, baptisée "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act", impose à ByteDance (propriétaire de TikTok) de vendre ses activités américaines avant le 19 janvier 2025, soit la veille de l'investiture de Trump.Pour Apple et les autres boutiques d'applications, la situation est particulièrement délicate. Comme le souligne Alan Rozenshtein, ancien conseiller en sécurité nationale au ministère de la Justice, les géants de la tech pourraient hésiter à maintenir TikTok sur leurs plateformes sur la simple base d'une déclaration présidentielle, craignant des répercussions légales.Trump dispose de plusieurs options pour empêcher le bannissement :

Pousser le Congrès à abroger la loi

Demander à son procureur général de ne pas l'appliquer

Accepter le "Project Texas", une proposition de ByteDance offrant au gouvernement américain un contrôle accru sur les opérations de TikTok aux États-Unis

Le soutien public au bannissement de TikTok s'est d'ailleurs considérablement érodé, passant de 50% à 32% entre 2023 et 2024 selon le Pew Research Center. Une tendance qui pourrait conforter Trump dans sa volonté de préserver l'application sur le territoire américain. Pour Apple et les autres acteurs de la tech, l'incertitude reste totale quant à l'avenir de TikTok sur leurs plateformes respectives.



Le problème est sans issue pour les magasins d'applications. En retirant l'application, Apple se mettrait en difficulté vis-à-vis de la nouvelle administration Trump alors même que l'entreprise respecte la loi. En la laissant sur l'App Store, elle ferait un choix illégal qui pourrait être lourdement sanctionné par la justice. Il ne semble y avoir aucune bonne solution.