Tim Cook félicite Donald Trump

Par l'intermédiaire de son PDG, Apple félicite Donald Trump pour sa victoire aux élections présidentielles. Une prise de position habituelle pour commencer sur de bonnes bases avec le nouveau dirigeant du pays. Surtout que Trump a promis à Cook de l'aider dans sa bataille avec la Commission européenne.

Cette nuit (heure française), Donald Trump a été élu 47ᵉ président des États-Unis. Après un premier mandat entre janvier 2017 et janvier 2021, Trump s'apprête à diriger le pays le plus puissant au monde pour un second mandat. Un évènement auquel Tim Cook a tenu à participer en félicitant l'homme politique sur ses réseaux sociaux.

Chahuté par la Commission européenne, Tim Cook espère sûrement que Donald Trump lui vienne en aide pour les quatre prochaines années sur le plan politico-économique. Trump qui a d'ailleurs récemment avoué que le PDG d'Apple l'avait appelé pour se plaindre des nombreuses sanctions européennes. Une requête à laquelle le nouveau président avait répondu qu'une fois élu, il se chargerait du problème. Cela s'annonce tendu entre Donald Trump et la Commission européenne dans les mois à venir.



Le patron d'Apple n'est pas le seul à avoir publié un petit mot sympathique. Les PDG de Google (Sundar Pichai), Amazon (Jeff Bezos), Meta (Mark Zuckerberg), Microsoft (Satya Nadella) et OpenAI (Sam Altman) ont également manifesté leur enthousaisme. Nous pouvons également citer Elon Musk qui a carrément fait campagne pour Donald Trump.



Tim Cook n'est pas forcément un fan de Donald Trump. En revanche, il a toujours souligné l'importance de créer du débat plutôt que de rester à l'écart et de crier dans son coin. Pour une entreprise comme Apple, il est vital d'avoir de bonnes relations avec le président en poste.





Congratulations President Trump on your victory! We look forward to engaging with you and your administration to help make sure the United States continues to lead with and be fueled by ingenuity, innovation, and creativity.