Tim Cook souhaite à Donald Trump un "prompt rétablissement" après la tentative d'assassinat

Le monde entier a réagi après la tentative d'assassinat dont a été victime Donald Trump, candidat à la succession de Joe Biden aux prochaines élections présidentielles américaines. Parmi les réactions notables, le PDG d'Apple, Tim Cook, a souhaité un prompt rétablissement à celui qui a été touché à l'oreille lors d'un discours qu'il donnait en Pennsylvanie.

Tim Cook a publié le message suivant sur X :

I pray for President Trump’s rapid recovery. My thoughts are with him, the other victims and the Trump family. I strongly condemn this violence.